Pomeranian Adult

SANTÉ DE LA PEAU ET DU PELAGE

Le magnifique pelage qui recouvre un sous-poil abondant est l’une des caractéristiques extraordinaires du Spitz nain. Cette formule exclusive contribue à soutenir le rôle de la peau en tant que barrière, et aide à maintenir la santé de la peau et à nourrir le pelage. Enrichi avec une teneur adaptée en EPA et DHA et en huile de bourrache.