DÉTAILS DU PRODUIT

Aliment complet pour chiens - Pour chiens adultes de plus de 10 mois - Chiens dans un environnement changeant. Certains événements, comme un voyage en voiture, l’arrivée d’un bébé à la maison ou un déménagement peuvent bouleverser la routine de votre chien, qui peut alors se montrer perturbé. Un chien stressé peut se comporter de manière inattendue, s’isoler, se cacher ou être agité. En offrant à votre chien une alimentation adaptée lui procurant des nutriments de haute qualité, vous pouvez l’aider à retrouver son équilibre. Conçu pour les chiens de toutes tailles, ROYAL CANIN® Relax Care mousse est une formule à la fois savoureuse et complète sur le plan nutritionnel, spécialement conçue pour le bien-être de votre chien. ROYAL CANIN® Relax Care mousse est formulé à partir d’une molécule de protéine active d’origine naturelle, très digeste et possédant un effet calmant. Ce nutriment aide à modérer les réactions de votre chien face aux changements. Afin de garantir des résultats optimaux, nous surveillons chaque mois la composition exacte, la quantité et la qualité de cet élément nutritif. De plus, ce produit contient 100 % des protéines, matières grasses, fibres, vitamines et minéraux de haute qualité dont votre chien a besoin pour un bien-être constant. En complément de cette délicieuse mousse, notre programme nutritionnel Relax Care est également disponible sous forme de croquettes. Ces deux versions sont parfaitement équilibrées sur le plan nutritionnel et tout à fait complémentaires. Pourquoi ne pas combiner la mousse et les croquettes ?

