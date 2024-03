DÉTAILS DU PRODUIT

Aliment complet pour chiens - Spécial chienne de race géante (> 45 kg) et ses chiots: chienne en fin de gestation ou en lactation - Chiots au sevrage jusqu’à2 moisLes chiots nouveau - nés ont des besoins nutritionnels spécifiques pour soutenir le développement de leurs sens et de leur système nerveux. De plus, l’alimentation des chiots en pleine croissance est une tâche éprouvante qui peut mettre à mal le métabolisme de votre chienne de taille géante. Pendant la période de sevrage, lorsque la portée passe à l’alimentation solide, votre chienne et les chiots qu’elle allaite ont besoin d’une alimentation adaptée à leurs besoins nutritionnels spécifiques. ROYAL CANIN® Giant Starter Mother & Babydog a été spécialement développé pour soutenir les besoins nutritionnels des mères et de leurs chiots. Cette formule convient aux chiens adultes de taille géante à partir de 45 kg et pour le sevrage des chiots jusqu’à 2 mois. Les chiennes de taille géante ont souvent des grandes portées – parfois supérieures à 10 chiots – ce qui les met à rude épreuve. Cette alimentation a été spécialement adaptée pour répondre aux besoins énergétiques accrus de votre chienne de taille géante en fin de gestation et durant la lactation. Elle a également été conçue de manière à soutenir le bon développement des chiots allaités. Cette formule contient également des nutriments comme de la vitamine C et E, qui aident à soutenir le développement du système immunitaire. Grâce à une combinaison de prébiotiques (MOS) et de protéines hautement digestes, ROYAL CANIN® Giant Starter Mother & Babydog aide également à soutenir le bon équilibre de la flore intestinale pour une bonne digestion. Cette formule est enrichie en acides gras oméga - 3 (DHA) qui sont scientifiquement reconnus pour aider à soutenir le développement du cerveau et l’apprentissage des jeunes chiots. Les croquettes de ROYAL CANIN® Giant Starter Mother & Babydog peuvent être facilement réhydratées avec de l’eau, ce qui leur donne une texture lisse et appétissante, idéale pour sevrer les chiots. Saviez - vous que les besoins nutritionnels des chiots changent pendant leur croissance ? En à peine 8 semaines, les chiots nécessiteront une alimentation spécialement adaptée à leurs besoins nutritionnels durant leur prochaine phase de croissance. Vous pouvez alors passer à la gamme d’aliments ROYAL CANIN® Giant Puppy. Chez Royal Canin, nous contribuons à créer un monde meilleur pour les chats et les chiens. Depuis plus de 50 ans, nous travaillons en étroite collaboration avec des éleveurs, des vétérinaires et des experts en animaux de compagnie, qui partagent leurs connaissances et leurs recherches scientifiques pour créer une approche dédiée à une nutrition précise et individualisée. Tous nos produits suivent un processus de contrôle qualité strict, afin de garantir des aliments de qualité optimale. Nous sélectionnons des nutriments avec des antioxydants naturels, sans colorants ou arômes artificiels. Ainsi, lorsque votre chienne de taille géante et ses chiots mangent ROYAL CANIN® Giant Starter Mother & Babydog, ils reçoivent une alimentation complète et équilibrée.

Voir plus