Convenant aux chiens de plus de 6 mois, les friandises ROYAL CANIN® TRAINING TREATS sont conçues par des vétérinaires et approuvées par les chiens. Ces friandises contiennent une combinaison d’ingrédients scientifiquement prouvés, appuyée par plus de 50 ans de recherche et d’observation dans le domaine de la nutrition canine. Que vous enseigniez à votre chien des instructions de base ou des exercices plus complexes, les friandises ROYAL CANIN® TRAINING TREATS offrent un équilibre optimal entre saveur et nutrition. Les friandises ROYAL CANIN® TRAINING TREATS sont conçues avec du DHA et des vitamines C et E pour contribuer au bon fonctionnement cérébral des chiots jusqu’aux chiens matures. Avec moins de 3 calories par unité, ces friandises à faible teneur en calories sont conçues pour aider à maintenir la santé de votre chien tout en récompensant son bon comportement. Nos friandises pour l’éducation sont compatibles avec des alimentations de l’assortiment ROYAL CANIN® conçu pour des chiens de plus de 6 mois en bonne santé. Veillez à respecter le tableau de rationnement figurant sur l’emballage et à ne pas donner à votre chien plus que le nombre recommandé d’unités par jour.