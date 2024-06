Xsmall Adult Gravy (émincés en sauce)

DÉTAILS DU PRODUIT

ROYAL CANIN® X-Small Adult Morsels In Gravy (morceaux en sauce) est une alimentation humide complète et équilibrée sur le plan nutritionnel conçue pour répondre aux besoins spécifiques de votre chien de très petite taille. Elle est destinée aux chiens de très petite taille de plus de 10 mois pesant jusqu’à 4 kg. Cette alimentation enrichie en nutriments essentiels comme l’EPA, le DHA et la vitamine C est conçue pour aider à maintenir le système immunitaire de votre chien et aider à le maintenir en bonne santé. À ce stade de leur vie, les chiens de très petite taille ont besoin de nutriments spécifiques pour les aider à rester actifs, en bonne santé et énergiques. Cette alimentation contient des nutriments hautement digestibles pour favoriser une absorption maximale et une bonne santé générale. ROYAL CANIN® X-Small Adult Morsels In Gravy est également disponible en croquettes : ROYAL CANIN® X-Small Adult. Le mélange d’aliments secs et humides apporte de la variété à son alimentation et rend ses repas plus intéressants et appétents.

Voir plus