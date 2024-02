DÉTAILS DU PRODUIT

Aliment complet pour chiens seniors de très petites races (jusqu’à 4 kg) - À partir de 12 ans. ROYAL CANIN® X-Small Ageing 12+ est spécialement formulé pour répondre à tous les besoins nutritionnels de votre chien senior et convient aux chiens de très petite taille de plus de 12 ans et pesant jusqu’à 4 kg. À mesure que votre chien vieillit, il est de plus en plus important de renforcer le bon fonctionnement de ses fonctions corporelles pour garantir une santé générale optimale. ROYAL CANIN® X-Small Ageing 12+ est spécialement développé pour favoriser le vieillissement en bonne santé de chiens de très petites tailles comme le vôtre. Afin de préserver la santé du système digestif de votre petit chien, ROYAL CANIN® X-Small Ageing 12+ contient un équilibre de fibres (dont le psyllium) qui permet de faciliter un bon transit intestinal. De plus, ROYAL CANIN® X-Small Ageing 12+ est composé d’une variété d’autres nutriments et antioxydants qui aident à maintenir le bon fonctionnement cardiaque de votre chien vieillissant. Les croquettes savoureuses et de petites tailles ont été spécialement développées pour convenir à la mâchoire miniature des petits chiens.

