DÉTAILS DU PRODUIT

ROYAL CANIN® Light Weight Care X-Small est une alimentation complète qui a été spécialement développée pour les petits chiens qui ont tendance à prendre du poids. Ces croquettes conviennent aux chiens pesants jusqu’à 4 kg. ROYAL CANIN® Light Weight Care X-Small contient des protéines de haute qualité, faciles à digérer, pour aider au maintien de la masse musculaire, ainsi qu’une teneur réduite en matières grasses et en calories. ROYAL CANIN® Light Weight Care X-Small contient une combinaison de fibres qui favorise la sensation de satiété, ce qui aide à réguler l'appétit de votre chien entre les repas. Cette alimentation complète est très savoureuse, ce qui séduit même le palais des chiens les plus exigeants. Selon une étude interne de Royal Canin, 69 % des chiens ont atteint un poids plus sain après 8 semaines d’utilisation de l’aliment ROYAL CANIN® Light Weight Care X-Small. Parce que chaque chien est unique, ROYAL CANIN® Light Weight Care X-Small est également disponible en aliments humides. L’alimentation humide contribue à une meilleure hydratation et contient moins de calories. Si vous envisagez l’alimentation mixte, c’est-à-dire combiner des aliments secs et humides, suivez simplement les recommandations sur l’emballage, pour vous assurer que votre chien reçoit la bonne quantité de nourriture.

