Yorkshire Terrier 8+

SANTÉ DIGESTIVE

Formule nutritionnelle précisément équilibrée qui aide à maintenir une santé digestive optimale. Contient des protéines hautement digestibles (L.I.P.*) et un mélange de prébiotiques et de fibres afin de favoriser l’équilibre de la flore intestinale et des selles de qualité optimale. * Protéines sélectionnées pour leur très haute digestibilité.