DÉTAILS DU PRODUIT

ROYAL CANIN® Veterinary Health Nutrition Depuis 1968, Royal Canin est convaincue que la nutrition joue un rôle majeur dans le maintien de la santé de nos chats et de nos chiens. Voilà pourquoi, grâce à la recherche scientifique et en collaboration avec des professionnels et des experts, nous avons développé les alimentations vétérinaires ROYAL CANIN® qui répondent aux besoins nutritionnels spécifiques des animaux de compagnie présentant certaines sensibilités. Soutenez la fonction cardiaque de votre chien grâce à ROYAL CANIN® Cardiac ROYAL CANIN® Cardiac est composée de nutriments soigneusement sélectionnés et formulés pour soutenir la fonction cardiaque de votre chien en cas d'insuffisance cardiaque chronique. Soutien de la fonction cardiaque Cette alimentation contient des nutriments qui aident à maintenir la santé du muscle cardiaque. EPA + DHA Cette alimentation contient des acides gras oméga 3 EPA et DHA qui aident à soutenir la fonction cardiaque. Faible teneur en sodium Teneur limitée en sodium pour aider à réduire la charge de travail du cœur. Informations importantes Puisqu’il s’agit d’une alimentation spécifique ROYAL CANIN®, il importe de la donner uniquement à votre chien si elle vous a été conseillée par votre vétérinaire. Si vous souhaitez passer à cette alimentation pour votre chien, faites-le progressivement sur une période de 7 jours. Veillez à peser soigneusement la bonne quantité de nourriture chaque jour, surtout si vous l’associez à une alimentation sèche. Alimentation sèche et humide Chaque chien a ses préférences. Essayez donc d’associer l’alimentation humide ROYAL CANIN® Cardiac à l’alimentation sèche ROYAL CANIN® Cardiac afin de proposer à votre chien différentes textures, ce qui peut favoriser l'appétence et un comportement alimentaire prévisible et plus régulier. L’alimentation humide possède un arôme plus intense et renferme une grande quantité d’humidité pour préserver l’hydratation de votre animal tandis que l’alimentation sèche peut être plus facile à saisir et offre davantage de soutien à la dentition, notamment pour les chiens qui présentent une sensibilité à ce niveau.

Voir plus