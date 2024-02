DÉTAILS DU PRODUIT

ROYAL CANIN® Veterinary Health Nutrition Depuis 1968, Royal Canin est convaincu que la nutrition peut être un facteur déterminant dans le maintien de la santé de nos chats et de nos chiens. C'est pourquoi, avec l'aide de la recherche scientifique et en collaboration avec des professionnels et des experts des animaux de compagnie, nous avons développé les aliments ROYAL CANIN® qui répondent aux besoins nutritionnels spécifiques des animaux de compagnie. Soutenez la santé digestive de votre chiot grâce à ROYAL CANIN® Gastrointestinal Puppy ROYAL CANIN® Gastrointestinal Puppy est un aliment parfaitement équilibré et spécialement formulé pour chiots destiné à la réduction du risque de malabsorption intestinale et pour favoriser la récupération nutritionnelle et la convalescence. Soutien digestif Une formule hautement digestible grâce à une teneur équilibrée en fibres, incluant des prébiotiques, afin de favoriser une digestion et un transit sains. Croissance optimale Une formule hautement énergétique aux teneurs adaptées en nutriments (protéines et calcium) afin de répondre aux besoins du chiot en croissance. Soutien du microbiome Formule incluant des prébiotiques sélectionnés afin de soutenir un système digestif et un microbiome intestinal sains. Information importante Contactez votre vétérinaire pour déterminer le meilleur aliment pour votre chien. Si vous décidez de modifier l’aliment de votre animal, veillez à ce que la transition soit progressive, sur une période de 7 jours. Veuillez respecter la quantité journalière conseillée, en particulier si votre animal mange à la fois des aliments secs et humides. Combinaison des aliments secs et humides Afin de respecter les préférences alimentaires de tous les chiens, il est possible de combiner l’aliment ROYAL CANIN® GASTROINTESTINAL Puppy avec l’aliment ROYAL CANIN® GASTROINTESTINAL Puppy en mousse ultra tendre. La combinaison d’aliments secs et humides permet à votre chien de tester différentes textures. Les aliments humides offrent une teneur en eau favorisant l’hydratation de votre animal ; à l’opposé, les aliments secs sont plus facilement mis à disposition et peuvent contribuer à soutenir la santé dentaire.

Voir plus