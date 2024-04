DÉTAILS DU PRODUIT

Aliment diététique complet pour chiens destiné au soutien du métabolisme des lipides en cas d’hyperlipidémie, de récupération nutritionnelle et de convalescence. ROYAL CANIN® Gastrointestinal Low Fat Liquid est un aliment diététique complet pour chiens destiné au soutien du métabolisme des lipides en cas d’hyperlipidémie, de récupération nutritionnelle et de convalescence. Faible teneur en matières grasses. Densité énergétique élevée ; concentrations élevées de nutriments essentiels et ingrédients très digestibles. RECOMMANDATIONS: il est recommandé de demander l’avis d’un vétérinaire avant utilisation ou prolongation de la période d’utilisation. Administration sous surveillance vétérinaire. Utiliser GI Low Fat Liquid au départ, jusqu’à 2 mois en cas d’hyperlipidémie ou jusqu’à récupération complète.

