ROYAL CANIN® Veterinary Health Nutrition Depuis 1968, Royal Canin est convaincu que la nutrition peut être un facteur déterminant dans le maintien de la santé de nos chats et de nos chiens. C'est pourquoi, avec l'aide de la recherche scientifique et en collaboration avec des professionnels et des experts des animaux de compagnie, nous avons développé les aliments ROYAL CANIN® qui répondent aux besoins nutritionnels spécifiques des animaux de compagnie. Soutenez la santé de votre chiot de grande race stérilisé/castré grâce à ROYAL CANIN® Neutered Junior Large Dogs ROYAL CANIN® Neutered Junior Large Dogs est un aliment parfaitement équilibré et spécialement formulé pour aider les chiots stérilisés/castrés de grandes races à maintenir un poids idéal. Croissance optimale Développé pour soutenir la croissance saine des chiots et pour limiter la prise de poids excessive, grâce à une teneur en énergie adaptée, à des fibres satiétogènes et à une teneur équilibrée en protéines et minéraux. Soutien des défenses naturelles Cet aliment contient un mélange synergique de nutriments, notamment de la vitamine E et des prébiotiques, qui soutiennent les défenses naturelles de votre chiot au cours de sa croissance. Soutien des os et des articulations Cet aliment est formulé avec des nutriments de haute qualité pour contribuer à la bonne santé des os et des articulations de votre grand chien. Information importante Contactez votre vétérinaire pour déterminer le meilleur aliment pour votre chien. Si vous décidez de modifier l’aliment de votre animal, veillez à ce que la transition soit progressive, sur une période de 7 jours. Veuillez respecter la quantité journalière conseillée.

