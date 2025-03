FRIANDISES COMPATIBLES AVEC LES ALIMENTATIONS ROYAL CANIN® GASTROINTESTINAL

Les friandises ROYAL CANIN® ont été développées par des experts en nutrition et ne conviennent qu’aux chiens de plus de 3 mois, qui suivent un régime alimentaire Gastrointestinal. Ces friandises tendres et savoureuses s'accordent avec l'alimentation diététique Gastrointestinal de votre chien, sans compromettre les bénéfices de l’alimentation sur sa santé. C'est un choix réfléchi qui soutient le bien-être de votre chien. Les ROYAL CANIN® Treats ont une faible teneur en matières grasses et sont enrichies en prébiotiques et en vitamine B12, ce qui en fait un choix adapté pour les chiens ayant besoin d'une alimentation Gastrointestinal. Ne dépassez pas le nombre maximal de friandises par jour indiqué dans le tableau de rationnement. Les ROYAL CANIN® Treats peuvent être combinés avec les alimentations diététiques Gastrointestinal de notre gamme ROYAL CANIN® vétérinaire spécialisée, qui doivent être données à votre animal uniquement sur recommandation d’un vétérinaire : • ROYAL CANIN® Gastrointestinal • ROYAL CANIN® Gastrointestinal Low Fat • ROYAL CANIN® Gastrointestinal Low Fat Small Dog • ROYAL CANIN® Gastrointestinal Moderate Calorie • ROYAL CANIN® Gastrointestinal High Fibre • ROYAL CANIN® Gastrointestinal Puppy