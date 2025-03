FRIANDISES COMPATIBLES AVEC LES ALIMENTATIONS ROYAL CANIN® URINARY S/O

Les friandises ROYAL CANIN® ont été développées par des experts en nutrition et ne conviennent qu’aux chiens adultes. Ces friandises tendres et savoureuses s'accordent avec l'alimentation diététique Urinary S/O de votre chien, sans compromettre les bénéfices de l’alimentation sur sa santé. C'est un choix réfléchi qui soutient le bien-être de votre chien. Les ROYAL CANIN® Treats ont une teneur en minéraux optimalisée, ce qui en fait un choix adapté pour les chiens ayant besoin d'une alimentation Urinary S/O. Les ROYAL CANIN® Treats peuvent être combinés avec les alimentations diététiques Urinary S/O de notre gamme ROYAL CANIN® vétérinaire spécialisée, qui doivent être données à votre animal uniquement sur recommandation d’un vétérinaire : • ROYAL CANIN® Urinary S/O • ROYAL CANIN® Urinary S/O Small Dog • ROYAL CANIN® Urinary S/O Moderate Calorie • ROYAL CANIN® Urinary S/O Ageing 7+