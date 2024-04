DÉTAILS DU PRODUIT

ROYAL CANIN® Veterinary Health Nutrition Depuis 1968, Royal Canin est convaincue que la nutrition joue un rôle majeur dans le maintien de la santé de nos chats et de nos chiens. Voilà pourquoi, grâce à la recherche scientifique et en collaboration avec des professionnels et des experts, nous avons développé les alimentations vétérinaires ROYAL CANIN® qui répondent aux besoins nutritionnels spécifiques des animaux de compagnie présentant certaines sensibilités. Soutenez les voies urinaires de votre chien grâce à ROYAL CANIN® Urinary U/C ROYAL CANIN® Urinary U/C est une alimentation spécialement formulée pour les chiens en vue de réduire la formation de calculs d’urate et de cystine. Contrôle de l’urate Une sélection de protéines à faible teneur en purine qui aide à réduire la formation de calculs d’urate. Contrôle de la cystine Un apport limité en protéines et en certains acides aminés qui aide à réduire la formation de calculs de cystine. Barrière cutanée Cette alimentation renferme des nutriments qui aident à soutenir la barrière protectrice de la peau de votre chien. Antioxydants Cette alimentation renferme un cocktail synergique d’antioxydants pour aider à neutraliser les effets des radicaux libres. Informations importantes Puisqu’il s’agit d’une alimentation spécifique ROYAL CANIN®, il importe de la donner uniquement à votre chien si elle vous a été conseillée par votre vétérinaire. Si vous souhaitez passer à cette alimentation pour votre chien, faites-le progressivement sur une période de 7 jours. Veillez à peser soigneusement la bonne quantité de nourriture chaque jour, surtout si vous l’associez à une alimentation humide.

Voir plus