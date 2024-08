Qu’en est-il de la croissance de votre chiot ?

La croissance se déroule-t-elle comme prévu ?

À partir de 13 semaines , votre chiot entre dans la ‘phase de croissance rapide’. Cette phase se termine une fois qu’il a atteint environ la moitié de son poids définitif à l’âge adulte. Durant cette période, son corps fabrique énormément de nouveaux tissus, et donc aussi du tissu osseux. C’est à ce moment-là que le risque de lésions osseuses est le plus élevé s’il ne reçoit pas les bons nutriments et un bon équilibre calcium/phosphore.



Pour savoir s’il grandit trop vite ou trop lentement, vous pouvez suivre sa croissance à l'aide de la courbe de croissance ROYAL CANIN®. (Vous pourrez l’obtenir chez votre vétérinaire ou la demander via le centre de connaissances.) Si vous vous inquiétez au sujet de la croissance de votre chiot, demandez toujours conseil à votre vétérinaire.



Que se passe-t-il si votre chiot grandit trop vite ?

Si vous observez un changement de comportement chez votre chiot ou si vous avez l’impression qu’il n’est pas très en forme, consultez immédiatement votre vétérinaire, car il se peut que votre chiot souffre de douleurs de croissance. Les douleurs de croissance surviennent lorsque son squelette grandit un peu plus vite que le reste de son corps. Ces douleurs peuvent être très intenses.



Il semblerait que le risque de douleurs de croissance est plus élevé si son alimentation ne contient pas la bonne proportion de calcium et de phosphore. Ces nutriments sont parfaitement équilibrés dans les aliments spécifiques pour chiots. Les chiots étant incapables de réguler la quantité de calcium qu'ils absorbent, ils peuvent le retenir en trop grande quantité, surtout si l'aliment est riche en calcium*. Un excès de calcium peut entraîner une malformation du squelette**. Voilà pourquoi il importe également de ne pas donner de trop grandes quantités de nourriture à votre chiot et de bien respecter la quantité journalière recommandée figurant sur l’emballage.



Source* : Hazewinkel et al., 1991, Tryfonidou, 2002 Source** : Hazewinkel et. al. 1985

Un aliment pour chiens adultes ?

Il peut arriver que certaines personnes de votre entourage vous recommandent de donner à votre chiot un aliment pour chiens adultes. Il ne s’agit toutefois pas d’un conseil judicieux car votre chiot risque de ne pas recevoir les nutriments essentiels dont il a besoin pour sa croissance en quantité suffisante et même de souffrir à la longue d’une carence en calcium/phosphore. Cette carence peut entraîner de lourdes conséquences pour son développement osseux, avec un risque accru de problèmes articulaires à l’âge adulte.



Pour vous assurer qu’il reçoit la bonne quantité de nutriments, il est préférable de choisir un aliment ROYAL CANIN® spécialement formulée pour les chiots. Il existe également des aliments adaptés à la race ou à la taille de votre chiot. Le guide alimentaire ROYAL CANIN® vous permettra de découvrir rapidement l’aliment le plus adapté à votre chiot ! Tous les aliments ROYAL CANIN® respectent les directives scientifiques européennes.