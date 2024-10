Het borstelen en kammen van de vacht van je kat helpt niet alleen losse haren te verwijderen. Het geeft je kat ook een fijne lichaamsmassage en helpt natuurlijke oliën te verspreiden over zijn haren, wat hem een mooie en natuurlijke glans geeft. Volgens International Cat Care, een stichting die zich wereldwijd inzet voor het welzijn van katten, heeft het verzorgen van de vacht van je kat een positieve uitwerking op meerdere functionaliteiten van je kat. Zo helpt het de lichaamstemperatuur te reguleren, help je de vacht waterafstotend te houden en ontdek je sneller parasieten.

De talgklieren produceren natuurlijke oliën die in aanraking met zonlicht omgezet worden in vitamine D. Als je kat zijn vacht verzorgt, verspreidt hij de oliën over zijn lijf. Met borstelen kun je hem daar een beetje mee helpen, waarna hij de vitamine weer binnenkrijgt als hij zelf zijn vacht verzorgt . Vitamine D is een essentiële vitamine voor je kat. Het borstelen verwijdert ook loszittende haren die je kat dan niet binnenkrijgt als hij zelf zijn vacht verzorgt, dus help je de kans op de vorming van haarballen te verkleinen.

Sommige katten, met name langharige katten, hebben soms een professionele trimbeurt nodig. Bij een professionele trimmer kunnen eventueel ontstane klitten worden verwijderd.

Vachtverzorging moet een positieve ervaring zijn voor jou en je kat. Laat je kitten dus bij voorkeur vroeg wennen aan vachtverzorging en houd de sessies kort. Katten vinden het over het algemeen niet zo fijn om langdurig tegen hun wil vastgehouden te worden. Als je de sessie afsluit, doe dit dan altijd positief met een fijne kriebel onder zijn kin, een spelletje of een brokje.