​Helpen om je drachtige kat thuis te laten bevallen

Met een nestje kittens in aantocht, is het fijn als je jezelf voorbereidt zodat je de dag van de bevalling vol vertrouwen tegemoet kunt zien. Als je kiest voor een thuisbevalling, dan zijn er een aantal eenvoudige maar essentiële dingen die je kunt doen om ervoor te zorgen dat jouw kat gelukkig en gezond is en kan bevallen in een stressvrije omgeving.

Je huis voorbereiden op de bevalling van je kat

Idealiter zou je drachtige kat een eigen ruimte of kamer moeten hebben aan het einde van haar dracht. Poezen (vrouwelijk katten) kunnen agressief worden in de laatste twee weken van hun zwangerschap, dus isoleer haar en houd haar uit de buurt van kinderen. De kamer moet redelijk warm zijn, ongeveer 22 °C, zodat de kat zich prettig voelt en de kans op onderkoeling wordt vermindert en bij voorkeur een luchtvochtigheid van 65-70% hebben.

Je zou een werpkist moeten samenstellen waarin je poes kan bevallen. Dit kan een kartonnen doos zijn die groot genoeg is om in te gaan liggen en met voldoende lange zijden zodat de kittens er niet uitvallen. Bekleed deze met plastic en vervolgens met een krant die gemakkelijk kan worden verwijderd als deze vuil wordt. Bedek de krant met een deken.

De werpkist moet warmer zijn dan de rest van de kamer om de kittens te ondersteunen wanneer ze tijdens de eerste paar dagen van hun leven op hun kwetsbaarst zijn. Een infraroodlamp is een goede manier om dit te doen omdat het de warmte niet te veel op één gebied richt en deze moet worden ingesteld op 30 °C.

Weten wanneer je kat gaat bevallen

Je merkt de eerste fase van de bevalling van je kat misschien niet op omdat er geen zichtbare weeën zijn. In plaats daarvan zal ze onrustig lijken en vreemd gedrag vertonen zoals u constant volgen of juist vermijden. Ze zal ook erg van zich laten horen zijn en woelen op de plek waar ze gaat bevallen

Als ze bijna klaar is om te bevallen, krabt en nestelt ze zich in de werpkist en begint ze luid te spinnen. Zodra je merkt dat er een roodachtige afscheiding is, zal het niet lang meer duren voordat de eerste kittens en hun placenta's verschijnen - meestal binnen een uur.