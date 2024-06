Je drachtige kat verzorgen en voeden

Zodra je weet dat je kat drachtig is, kun je ervoor zorgen dat de pasgeborenen de best mogelijke start hebben door haar voedingstoffen en de voeding zorgvuldig te regelen.

Wat er gebeurt tijdens de dracht van jouw kat

De dracht van een kat duurt gemiddeld circa 65 dagen, maar kan ook 61 tot 72 dagen duren. Tijdens de eerste periode van haar dracht (2/3) is haar lichaam gericht op in vet aan te komen om zich voor te bereiden op de kittens. In de laatste, derde periode, zal alles wat ze in gewicht toeneemt direct het gevolg zijn van de groei van haar nest. Hoe lang jouw kat zwanger is bepaalt dus voor een groot deel wat haar voedingsbehoefte is.

De beste manier voor jouw poes (de naam voor een vrouwelijke kat) om de voedingsstoffen en gewichtstoename te krijgen die ze nodig heeft ten behoeve van de bevalling en borstvoeding van haar kittens, is door middel van een vetrijk dieet. Dit moet wel zorgvuldig worden gecontroleerd om onnodige gewichtstoename te voorkomen.

Gewichtsmanagement voor je drachtige kat

Hoewel je poes tijdens de eerste periode van de dracht (2/3) in omvang toeneemt, zou ze niet meer dan met 40% van haar ideale gewicht moeten toenemen. Obesitas kan leiden tot complicaties bij de bevalling en ook tot gezondheidsproblemen voor je kat daarna. Daarom is het juiste voedsel kiezen en op de juiste manier voeden van je drachtige kat essentieel om haar gezondheid en die van de pasgeborenen te beschermen.

Wat en hoe je je drachtige kat moet voeden

Aan het begin van de dracht moet je je poes een vetrijk dieet geven, speciaal ontworpen om de dracht te ondersteunen en later de productie van melk te stimuleren zodat ze haar kittens kan voeden. Laat haar geleidelijk overgaan op dit voedsel door het te mengen met haar gebruikelijke voedsel, te beginnen met 25% nieuw voedsel en 75% gebruikelijk voedsel. Over een periode van vijf tot zeven dagen kun je het percentage nieuw voedsel verhogen tot het 100% is. Dit helpt om eventuele spijsverteringsproblemen te verminderen waartoe een plotselinge verandering in dieet kan leiden.

Terwijl de dracht van jouw kat vordert, zal haar energiebehoefte elke week met ongeveer 10% toenemen. In de laatste fase van de dracht verbruikt ze 70% meer energie dan normaal. Een energierijk voedsel kan hierbij helpen zonder onnodig veel massa toe te voegen aan haar voedsel, waardoor het moeilijk verteerbaar kan worden.