Het eerste bezoek van uw kitten aan de dierenarts voorbereiden

Misschien hebt u al ervaring met het meenemen van huisdieren naar de dierenarts, maar als dat niet het geval is, dan loont het de moeite om uit te vinden hoe u ervoor kunt zorgen dat uw huisdier zich gedurende het gehele bezoek aan een dierenarts zoveel mogelijk op zijn gemak voelt.

Een dierenarts voor uw kitten kiezen

Toen u uw kitten voor het eerst mee naar huis nam, is u misschien aangeraden om bij dezelfde dierenarts te blijven. Als dit om de een of andere reden niet mogelijk is, moet u een dierenartspraktijk kiezen voor uw huisdier.

Dingen om aan te denken als u een nieuwe dierenartspraktijk kiest:

De plaatselijke reputatie van de praktijk

Hoe dichtbij huis deze is

Hoe u er komt

Of u er gemakkelijk kunt parkeren

Of de kliniek schoon is en goed wordt onderhouden

Of de dossiers van uw huisdier up-to-date worden gehouden

Of de praktijk herinneringen voor vaccinaties verzendt na medische controles

Welke preventieve geneeskundeprogramma's er zijn

De kwaliteitsnormen die er worden gehanteerd voor de aanwezige apparatuur en welk soort apparatuur er is

Hoe er wordt omgegaan met noodsituaties of dienstverlening na sluitingstijd

Of er voedingsadviezen worden gegeven voor uw huisdier

Of de gehanteerde aanpak geschikt is voor de behoeften van uw kat

Al geruime tijd kiezen artsen die zich bewust zijn van de speciale behoeften van katten, voor een 'katvriendelijke' aanpak. Klinieken die deze aanpak hanteren zijn ontworpen rondom de behoeften van katten, met tijden waarop alleen katten worden geopereerd of met speciale wachtruimtes alleen voor katten. Er zijn rustgevende feromoonverspreiders, diffuus licht, een rustige atmosfeer, en ze hanteren een bijzonder geduldige, attente aanpak. Al deze elementen zorgen ervoor dat de omstandigheden waarin dierenartsen, eigenaren en katten een consult hebben of zorg krijgen, optimaal zijn.

Wanneer katten tijdens een bezoek aan de dierenarts echt niet meewerken of misschien zelfs agressief zijn, komt dat omdat ze bang zijn en geen andere manier kennen om om te gaan met de 'bedreigingen' waardoor ze zich aangevallen voelen.

Wat u moet doen voordat u met uw kitten naar een dierenarts gaat

Voor uw dierenarts is alle informatie die u hem als de eigenaar van uw kat kunt geven, enorm nuttig om vast te stellen welke vaccinaties vereist zijn.

Bekijk voor uw bezoek het medisch dossier van uw kat. Misschien is het handig om een aantal gegevens te noteren, zoals de voeding van uw kat (merk, hoeveelheid, enz.), drinkgewoonten, omgeving, en of u veranderingen in haar eetpatroon, spijsvertering of gedrag zijn opgevallen.

Het bijhouden van een papieren dossier over de medische geschiedenis van uw kat en eerdere behandelingen, kan zeer waardevol zijn. Bewaar dit bij voorkeur in de map met gezondheidsgegevens over uw kat.

Uw kitten naar de dierenarts vervoeren

Om veiligheidsredenen is het beter om uw kat in een speciaal ontworpen kattentas te vervoeren. Idealiter zou dit een bekend object voor uw kitten moeten zijn. Als u een naderend bezoek aan de dierenarts gemakkelijker wilt laten verlopen, haalt u de kattentas een aantal dagen voor het bezoek tevoorschijn en plaatst u deze geopend in een hoek van het huis waar uw kitten graag komt.

U kunt er met een feromonenspray in spuiten en er een deken in leggen die al de geur van de kat heeft - dit helpt uw kitten om aan de tas te wennen en zich veilig te voelen op een plek waar zij wordt beschermd tegen nieuwsgierige blikken. Als de kattentas een open zijde heeft, bedek deze dan met een deken of een handdoek zodat de kat minder zichtbaar is.

Omgaan met uw kitten bij de dierenarts

Om de impact van een bezoek aan de dierenarts te beperken, zijn er enkele handige tips die u kunt volgen: