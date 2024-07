Moeten we kittens rauw voedsel geven?

Hoewel er vermeende voordelen zijn verbonden aan een dieet van rauw voedsel voor je kitten, dat wil zeggen, een voeding dat bestaat uit ongekookt vlees dat thuis wordt vermengd met andere ingrediënten, is het belangrijk om te begrijpen welke risico's dit kan opleveren voor de gezondheid van je kitten.

Ten eerste garandeert zelfgemaakte voeding zonder specifieke, professionele berekening van voedingsstoffen niet het juiste evenwicht in voedingsstoffen dat essentieel is voor de groei. De meeste zelfgemaakte bereidingen hebben nogal eens een tekort aan minstens één van een aantal belangrijke voedingsstoffen. Bovendien kan rauw voedsel besmet zijn met bacteriën die voedselvergiftiging kunnen veroorzaken.

Wanneer moet ik mijn kitten andere voeding gaan geven?

Na vier weken begint je kitten interesse te tonen in vast voedsel - en gewoonlijk is dat het eten van haar moeder! Vanaf dat moment kun je droge brokjes weken in water of kittenmelk tot ze zachter zijn en de kitten de gelegenheid geven om eraan te ruiken, ertegen te tikken en deze op te eten.

Als je kitten iets ouder was toen ze bij je in huis kwam, kun je het beste doorgaan met de voeding die de fokker of oorspronkelijke eigenaar haar gaf, om spijsverteringsproblemen en onnodige stress te voorkomen. Als het dier aan haar nieuwe thuis is gewend, kun je overschakelen op andere voeding door gedurende een periode van zeven dagen steeds meer van de nieuwe voeding met de oude voeding te mengen.

Als je niet zeker weet wat de beste voedingsoptie is voor je kitten, raadpleeg dan je dierenarts die je verder kan adviseren.