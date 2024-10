Gids: grote en extra grote hondenrassen

Vanwege die gevoeligheid in de gewrichten is het ook extra belangrijk om je grote hond op een gezond gewicht te houden. Dit geldt in meerdere mate voor de Labrador Retriever die echt dol is op eten, waardoor dit ras een grotere uitdaging heeft om hem op een gezond gewicht te houden.



Hoe zwaarder je hond, hoe meer belastend dit is voor de gewrichten. Ongeveer de helft van alle honden in Nederland en België is te zwaar. Overgewicht kan tot vele gezondheidsproblemen leiden, waaronder hartproblemen, diabetes en vervroegde artrose.