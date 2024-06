Diarree voorkomen bij puppy's

Stress verminderen en geleidelijk nieuw voedsel introduceren zijn bij uitstek doeltreffend om diarree bij de puppy te voorkomen, maar het zijn niet de enige hulpmiddelen die je tot je beschikking hebt. Zorg ervoor dat je altijd toezicht houdt op jouw puppy. Door je nieuwe puppy goed in de gaten te houden, voorkom je dat hij gevaarlijke voorwerpen inslikt en - in het algemeen - dat hij niet in de problemen komt.

Omdat er bij puppy's verschillende oorzaken van diarree zijn, is het belangrijk om navraag te doen bij jouw dierenarts wanneer je merkt dat hij diarree heeft. Door samen met je dierenarts een proactief gezondheidsplan te implementeren, houdt je jouw puppy op het rechte spoor. Binnen een paar dagen nadat je je puppy mee naar huis hebt genomen, breng je hem naar de dierenarts voor een volledig lichamelijk onderzoek. De dierenarts zal zijn algemene gezondheid en conditie beoordelen, hem controleren op de aanwezigheid van parasieten en eventuele vragen beantwoorden die je hebt over de voeding en de zorg voor zijn gezondheid.