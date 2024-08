Voeding voor volwassen honden voor je puppy? Beter nog even niet!

Het verschil tussen puppyvoeding en voeding voor volwassen honden

Speciale voeding voor puppy’s bestaat niet voor niets. Puppyvoeding heeft namelijk een heel andere samenstelling van voedingsstoffen dan voeding voor volwassen of oudere honden. Puppy’s zijn, in tegenstelling tot volwassen of oudere honden, volop in de groei en ontwikkeling en hebben daarom ook andere voedingsbehoeften dan volwassen of oudere honden. Royal Canin doet veel onderzoek naar de voedingsbehoeften van onder andere puppy’s en heeft zijn voedingen zorgvuldig samengesteld in samenwerking met dierenartsen en voedingsdeskundigen.

Laten we eens kijken welke voedingsstoffen er in puppyvoeding zitten en waarom deze zo belangrijk zijn.

1. Vitamines voor zijn weerstand

Als je puppy geboren wordt, krijgt hij via de eerste moedermelk (colostrum) antistoffen mee. Deze antistoffen van de moeder nemen geleidelijk af tijdens de eerste 12 weken. Zijn eigen afweersysteem is ondertussen nog volop in ontwikkeling en niet in staat om je puppy volledig te beschermen tegen ziekteverwekkers die hij op dat moment al kan tegenkomen. Je puppy bevindt zich dan in een kwetsbare fase. Dit noemen we het immuniteitsgat. Gedurende deze periode kan het immuunsysteem van je puppy wel wat extra ondersteuning gebruiken. Dit doe je onder meer met behulp van vaccinaties én voeding. Want naast het opbouwen van antistoffen is het darmstelsel net zo belangrijk om een goede weerstand op te bouwen. Een goede puppyvoeding zal je puppy dus ondersteunen bij het opbouwen van een gunstige darmflora en zijn natuurlijke weerstand.

2. Licht verteerbare eiwitten en prebiotica voor optimale opname

Puppy’s zijn nog geen volwassen honden, wat betekent dat het spijsverteringstelsel nog in ontwikkeling – en dus kwetsbaar - is. Hierdoor werkt het spijsverteringssysteem van je puppy nog niet zo efficiënt als dat van een volwassen hond. In eerste instantie kan hun maag alleen de melk van de moederhond verwerken. Tijdens het speenproces, als de puppy’s vaste voeding beginnen te eten, is hun spijsvertering ook nog niet volledig ontwikkeld. Daarom kan je hen het best een zeer goed verteerbare voeding aanbieden. Zo kan hun nog in ontwikkeling zijnde spijsverteringsstelsel toch de benodigde voedingsstoffen opnemen, zodat ze gezond kunnen groeien.





3. Omegavetzuren

Puppy’s leren heel veel en hun brein is volop in ontwikkeling. Een voeding voor puppy’s die verrijkt is met omega 3-vetzuren (DHA) ondersteunt een goed geheugen, gehoor, zicht en de hersenontwikkeling, zodat je puppy sneller en makkelijker leert. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat puppy’s die een voeding krijgen die verrijkt is met omega 3-vetzuren sneller een probleem op konden lossen dan puppy’s die een voeding kregen zonder een verrijking met DHA.





4. Calcium en fosfor voor zijn skelet

Ook de botten van je puppy zijn nog volop in ontwikkeling. Zijn skelet moet nog groeien en sterker worden. Maar deze groei mag ook weer niet te snel gaan. Daarom heeft je puppy een precies uitgebalanceerde hoeveelheid energie, vitamines, calcium en fosfor nodig om geleidelijk te kunnen groeien. Krijgt je puppy te veel of te weinig van deze voedingsstoffen, dan bestaat de kans dat hij te snel of te langzaam groeit. Dit kan een risico zijn op latere leeftijd.

Een voeding speciaal voor de unieke voedingsbehoefte van puppy’s

Vitamines, eiwitten, omegavetzuren, calcium en fosfor zitten in precies de juiste hoeveelheid in een voeding die speciaal tegemoetkomt aan de unieke voedingsbehoeften van puppy’s. De samenstelling van puppyvoeding is dus wezenlijk anders dan bij voeding voor volwassen of oudere honden. Daarnaast zijn er zelfs puppyvoedingen speciaal ontwikkeld voor bepaalde rassen of groottes honden. Elk ras en formaat hond heeft namelijk óók weer specifieke voedingsbehoeften. Via de ROYAL CANIN®-voedingswijzer kun je dankzij een aantal eenvoudige vragen ontdekken welke voeding het meest geschikt is voor jouw puppy.





Gevolgen als je je puppy te vroeg voeding voor volwassen honden geeft

Als je je puppy te vroeg voeding voor volwassen honden geeft, is de kans groot dat hij een tekort (of een overschot) krijg aan bepaalde voedingsstoffen en dit kan ernstige gevolgen hebben voor zijn gezondheid op latere leeftijd. Als je puppy niet de juiste voedingsstoffen in de juiste hoeveelheid krijgt, kan hij last krijgen van de volgende zaken:

Zo kan zijn lichaam zich te snel of juist te langzaam ontwikkelen, waardoor je hond een verhoogde kans heeft op onder andere skeletafwijkingen.

Je puppy is kwetsbaarder wanneer het afweersysteem niet voldoende wordt ondersteund.

Je puppy is gevoeliger voor spijsverteringsproblemen als hij een voeding krijgt die hij niet optimaal kan verwerken.

Kortom: Het is heel belangrijk om je puppy de voeding te geven die hem het best ondersteunt in het opgroeien tot een sterke en gezonde hond.

Wanneer wél overgaan op voeding voor volwassen honden?

Als je hond eenmaal volgroeid is, is hij ook fysiek volwassen. Geestelijke volwassenheid duurt echter nog iets langer. Per grootte en per ras verschilt dat moment. Lees hier meer.

Als je puppy fysiek volgroeid is, is dat het moment dat je hem geleidelijk overschakelt op voeding voor volwassen honden. Honden die fysiek volgroeid zijn, hebben een andere energiebehoefte en kunnen bijvoorbeeld ondersteuning gebruiken bij het behoud van een gezond gewicht of een mooie glanzende vacht.