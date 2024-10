Welke voeding geef je je gecastreerde puppy?

Wat is steriliseren/castreren precies?

De termen castreren en steriliseren worden nog vaak door elkaar gebruikt. Eigenlijk worden alle honden in België en Nederland gecastreerd en bijna nooit gesteriliseerd. Dus zowel teefjes als reuen worden gecastreerd.



Castreren betekent het wegnemen van de voortplantingsorganen tijdens een operatie. Bij een reu zijn dat de teelballen (testikels) en bij een teef zijn dat de eileiders en soms ook de baarmoeder.



Steriliseren betekent alleen het onklaar maken (onderbreken) van de zaad- en eileiders. In dit geval behouden de honden hun voortplantingsorganen (teelballen en eileiders) en dus ook al hun hormonen. Daardoor zullen reutjes blijven reageren op loopse teefjes en worden teefjes nog steeds loops. Ze kunnen zich alleen niet meer voortplanten. Deze ingreep wordt vrijwel nooit uitgevoerd door dierenartsen.

Wat gebeurt er na een castratie?

Je kan je voorstellen dat het verwijderen van de voortplantingsorganen effect heeft op de hormoonhuishouding van je puppy. Je reu kan bijvoorbeeld minder rijgedrag vertonen en minder heftig reageren op loopse teefjes. Teefjes zullen niet meer loops worden. Maar er gebeurt meer. Na de ingreep kan de behoefte aan voeding bij je puppy toenemen. Zijn eetlust kan tot wel 20% toenemen.



Tegelijkertijd hebben gecastreerde puppy’s meer kans om te zwaar te worden en moet hun calorie-inname met zo’n 30% (1/3 van zijn dagelijkse portie!) verminderd worden. Je puppy krijgt dus meer honger, maar mag net minder calorieën consumeren! Dat is zeker een aandachtspunt…

Hoeveel voeding moet je je gecastreerde puppy dan geven?

Hoeveel eten moet je je puppy dan geven nadat hij gecastreerd is? Sowieso is het echt niet aan te raden om je puppy zomaar 1/3 minder voeding te geven. Hij krijgt dan misschien minder calorieën binnen, maar ook minder van de belangrijke voedingsstoffen die hij nodig heeft om gezond groot te worden. Zijn lijf is namelijk nog volop in ontwikkeling en hij heeft de juiste brandstof nodig om die ontwikkeling goed te laten verlopen. Als je je puppy minder voeding geeft, kan hij een tekort krijgen aan belangrijke voedingsstoffen.

Welke voeding geef je aan je gecastreerde puppy?

Is het dan al verstandig om je puppy voeding te geven voor volwassen honden? Hij is tenslotte gecastreerd en dus ‘volwassen’, of niet? Je puppy is zeker nog niet volwassen: hij is pas volwassen als hij volledig volgroeid is. Wanneer dat is, verschilt sterk per ras en grootte van de hond. Kleine honden zijn tussen de 10-12 maanden volgroeid , terwijl heel grote honden doorgroeien tot ze 18-24 maanden oud zijn.

Als je je puppy te vroeg voeding voor volwassen honden geeft, krijgt hij niet de juiste verhoudingen aan voedingstoffen binnen.

Zolang je puppy in de groei is, heeft hij een specifieke balans aan voedingsstoffen nodig:calcium/fosfor (voor een gebalanceerde en sterke botgroei)

omega 3-vetzuren (voor de hersenontwikkeling)

zeer goed verteerbare eiwitten (voor de nodige energie en een gezonde spijsvertering)

antioxidanten (voor zijn nog ontwikkelende weerstand)

Voeding voor volwassen honden heeft een heel andere samenstelling en zou bij je puppy een tekort of een overschot aan bepaalde voedingsstoffen kunnen veroorzaken. Dit kan verregaande gevolgen hebben voor zijn ontwikkeling en eventuele gezondheidsproblemen.

Juiste voeding voor gecastreerde puppy’s

Omdat de voeding van je puppy na zijn castratie van groot belang is, bestaat er speciale voeding voor gecastreerde puppy’s. ROYAL CANIN® Neutered junior voor middelgrote en grote hondenrassen heeft precies de juiste balans aan voedingstoffen om je puppy goed te laten groeien én hem op een gezond gewicht te houden.



ROYAL CANIN® Neutered Junior bevat minder calorieën zodat je puppy niet te zwaar wordt. Tegelijkertijd heeft deze voeding een hoog eiwitgehalte zodat je puppy voldoende eiwitten binnenkrijgt om te groeien en de juiste hoeveelheid energie om te spelen en te leren. Ook is deze voeding zeer vezelrijk, waardoor je puppy minder snel een hongergevoel krijgt.



Met ROYAL CANIN® Puppy Neutered krijgt je puppy minder calorieën binnen, maar heeft hij toch een voldaan gevoel na het eten van zijn portie. Ondertussen bevat deze speciale puppyvoeding precies de juiste balans aan voedingsstoffen, zoals calcium/fosfor, omega 3-vetzuren en antioxidanten, die hij nodig heeft om uit te groeien tot een gezonde en sterke volwassen hond.



Deze voeding kan je best aan je puppy geven tot hij volledig volgroeid is . Pas dan is het tijd om een goed passende voeding voor je volwassen hond te kiezen . Hier vind je wanneer het juiste moment is om over te stappen op volwassen voeding.

Wanneer kan je je puppy best castreren/steriliseren?

Overleg altijd met je dierenarts of castreren de juiste ingreep is voor jouw puppy en op welke leeftijd. Daarnaast kan een dierenarts je ook informeren over de eventuele consequenties van de castratie op het gedrag van je hond, de invloed van castratie op de vacht en het voorkomen van incontinentie. Voor elke hond of puppy is dat anders.



