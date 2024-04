Hoe werkt het spenen van je puppy?

Het spenen van een puppy is de overgang van het drinken van de moedermelk naar het eten van vast voedsel. Het spenen is één van de belangrijke ontwikkelingsfasen in het leven van een puppy en begint ongeveer rond de leeftijd van drie weken. Dit is het ideale moment om ze te laten wennen aan voeding voor groeiende puppy's die voldoet aan de voedingsbehoeften van hun groeifase.



Over het algemeen is een puppy die je bij een fokker ophaalt al gespeend. Maar vraag dit altijd na voordat je ze mee naar huis neemt. Als je een nest puppy's in huis hebt of een weespuppy hebt gevonden, ligt het speningproces in jouw handen. Geen zorgen, wij vertellen je wat er komt kijken bij het succesvol spenen van puppy’s!