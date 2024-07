Naarmate je pup uitgroeit tot een volwassen hond is het belangrijk om in elke ontwikkelingsfase stil te staan bij nieuwe of veranderde behoeften. Praat met de dierenarts en stel vragen, zodat je goed onderlegd bent om aan de behoeften van je huisdier te voldoen naarmate hij groeit.

Begeleiding van een dierenarts is vooral belangrijk bij wijzigingen in de voeding van je huisdier of als je vermoedt dat er iets is dat de gezondheid van je pup beïnvloedt.

De dierenarts kan je helpen om van bij het begin geschikte en gezonde voedings- en bewegingsgewoonten aan te nemen. Door van bij het begin advies te vragen aan een dierenarts, kun je je puppy vol vertrouwen een perfecte start in het leven bezorgen.