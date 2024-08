Le développement de votre chiot à l'âge de 3 mois

À quoi pouvez-vous vous attendre le mois prochain ?

Développement du squelette

À présent, il va grandir rapidement. En raison du développement intense de ses os, son squelette est assez fragile durant cette période. Il est donc essentiel qu’il reçoive les bons nutriments pour soutenir au mieux cette croissance.







Développement du système musculaire et nerveux

Ses muscles, ses tendons et ses ligaments doivent également se renforcer pour soutenir ses articulations. Le mouvement les renforce, ainsi que le cartilage entre les os. Les promenades et le jeu sont donc excellents pour votre chiot mais faites preuve de modération !





Développement cérébral





La phase de socialisation touche à sa fin et il pourrait se montrer un peu plus méfiant à l'égard des stimuli. Il se peut qu’il soit momentanément plus nerveux. Soyez patient et familiarisez-le à nouveau avec cette ‘chose effrayante’.

Le comportement à ce stade du développement

Lorsqu’il rencontre d’autres chiens et de nouvelles personnes, il peut ressentir un certain stress qu’il va manifester en se léchant les commissures des lèvres, en baillant et en haletant. Si c’est le cas, éloignez-vous de la situation stressante et laissez-le se reposer et récupérer.