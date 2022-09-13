Dans le cas de la dermatite atopique (ou atopie), des pollens, des plantes, des squames ou d'autres substances présentes dans l'environnement peuvent déclencher des réactions inflammatoires. Celles-ci peuvent se manifester par des démangeaisons, des rougeurs, des lésions ou une décoloration du pelage due à un léchage et mordillement excessifs, notamment entre les doigts, sous les aisselles, dans l'aine et dans les oreilles.



Lors d'une allergie aux puces, l'organisme réagit de manière allergique à la salive d'une puce suite à une piqûre. Une seule piqûre de puce peut alors suffire à provoquer des symptômes, comme des lésions auto-infligées, des démangeaisons et une perte de poils.



Les infections fongiques (mycoses) de la peau peuvent causer des zones sans poils et la formation de croûtes, souvent sur les pattes, les pieds, les oreilles ou sur toute la tête. Il est important de savoir que ces infections peuvent aussi se transmettre à l'homme. Si vous suspectez une mycose cutanée, faites examiner votre chat ou votre chien par un vétérinaire le plus rapidement possible.



Identifier la cause, parfois étape par étape, vous aidera, vous et votre vétérinaire, à définir la meilleure approche pour votre animal. Lorsque c'est possible, le suivi commence par l'élimination de la cause (puces, acariens ou champignons). Il peut également être nécessaire de gérer la prolifération secondaire de bactéries et de levures. En complément, nos produits Dermatology peuvent aider à renforcer la barrière cutanée de votre animal. La peau est ainsi nourrie de l'intérieur et devient moins sensible aux agressions extérieures.