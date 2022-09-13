ROYAL CANIN® Dermatology : un soutien pour la peau, de l'intérieur
Les problèmes de peau chez le chat et le chien
Tout comme chez l'humain, la peau est le plus grand organe de l'animal. Malheureusement, de nombreux chats et chiens sont confrontés à des problèmes cutanés. Ces affections peuvent avoir des conséquences fâcheuses, comme l'apparition de pellicules, une peau sèche, ou même une chute de poils et des inflammations de la peau. Souvent, les démangeaisons, le grattage et le mordillement sont les premiers signes qui indiquent qu'un problème est présent. Les troubles cutanés chez les chats et les chiens peuvent avoir de multiples causes, chacune nécessitant une approche spécifique.
Faire suivre les affections cutanées par votre vétérinaire
Celui-ci pourra examiner la peau de votre animal de manière approfondie. Parfois, des analyses complémentaires permettent d'identifier rapidement la cause du problème. Dans d'autres cas, le vétérinaire devra procéder par élimination pour établir un diagnostic précis.
Plus les affections cutanées chez les chats et les chiens sont prises en charge rapidement, mieux c'est. Le suivi peut inclure des soins locaux ainsi que des médicaments. Dans tous les cas, il est essentiel de bien respecter le plan de soin recommandé par votre vétérinaire.
Bon à savoir : une alimentation de haute qualité peut constituer un soutien important au suivi vétérinaire.
Les aliments ROYAL CANIN® Dermatology peuvent soutenir la peau
La santé de la peau des chats et des chiens est influencée par de nombreux facteurs, tels que leur état de santé général, les soins cutanés, leur environnement et, bien sûr, leur alimentation. En complément des soins et des conseils prodigués par votre vétérinaire, vous pouvez soutenir la peau et le pelage de votre animal grâce à une nutrition de haute qualité.
Découvrez notre gamme de produits ROYAL CANIN® Dermatology : des aliments formulés scientifiquement pour soutenir la peau de l'intérieur.
Comment savoir quelle alimentation convient à votre chat ou à votre chien ? Le chemin vers une peau saine commence toujours chez le vétérinaire. Il pourra vous aider à trouver la cause du problème et vous conseiller sur l'alimentation la plus adaptée à la situation spécifique de votre animal.
Allergie & intolérance alimentaires
Dans le cas d'une allergie ou d'une intolérance alimentaire, le système immunitaire de votre chat ou de votre chien réagit de manière excessive à une protéine normalement inoffensive présente dans son alimentation. Ces réactions, appelées hypersensibilités alimentaires, peuvent entraîner des démangeaisons et des irritations de la peau.
Une alimentation hypoallergénique peut aider à réduire le risque de ces réactions. Pour cela, il est crucial de suivre attentivement les instructions de votre vétérinaire et de ne donner aucune autre nourriture ou friandise à votre animal.
Bon à savoir : lors d'une hypersensibilité alimentaire, des bactéries et des levures peuvent parfois aggraver la situation. Si c'est le cas pour votre animal, votre vétérinaire pourra vous prescrire des médicaments ou des shampoings spécifiques en complément.
ANALLERGENIC
Pour chats ou chiens : Cet aliment soutient la barrière cutanée naturelle et contient des protéines fortement hydrolysées issues d'une source unique. Ces protéines sont décomposées en fragments de très petite taille (oligopeptides et acides aminés libres) afin de minimiser le risque de réactions d'hypersensibilité alimentaire.
HYPOALLERGENIC
Pour chats ou chiens : Contient des protéines hydrolysées de bas poids moléculaire et une source unique de glucides. Cet aliment soutient à la fois la peau et la digestion, et contient notamment des acides gras oméga-3.
HYPOALLERGENIC PUPPY
Cet aliment hypoallergénique pour chiots soutient la peau et la digestion, tout en favorisant une croissance saine.
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Dermatite atopique, allergie aux puces & mycoses cutanées
Dans le cas de la dermatite atopique (ou atopie), des pollens, des plantes, des squames ou d'autres substances présentes dans l'environnement peuvent déclencher des réactions inflammatoires. Celles-ci peuvent se manifester par des démangeaisons, des rougeurs, des lésions ou une décoloration du pelage due à un léchage et mordillement excessifs, notamment entre les doigts, sous les aisselles, dans l'aine et dans les oreilles.
Lors d'une allergie aux puces, l'organisme réagit de manière allergique à la salive d'une puce suite à une piqûre. Une seule piqûre de puce peut alors suffire à provoquer des symptômes, comme des lésions auto-infligées, des démangeaisons et une perte de poils.
Les infections fongiques (mycoses) de la peau peuvent causer des zones sans poils et la formation de croûtes, souvent sur les pattes, les pieds, les oreilles ou sur toute la tête. Il est important de savoir que ces infections peuvent aussi se transmettre à l'homme. Si vous suspectez une mycose cutanée, faites examiner votre chat ou votre chien par un vétérinaire le plus rapidement possible.
Identifier la cause, parfois étape par étape, vous aidera, vous et votre vétérinaire, à définir la meilleure approche pour votre animal. Lorsque c'est possible, le suivi commence par l'élimination de la cause (puces, acariens ou champignons). Il peut également être nécessaire de gérer la prolifération secondaire de bactéries et de levures. En complément, nos produits Dermatology peuvent aider à renforcer la barrière cutanée de votre animal. La peau est ainsi nourrie de l'intérieur et devient moins sensible aux agressions extérieures.
SKIN & COAT
Apporte à votre chat les nutriments essentiels pour soutenir la peau et le pelage en cas d'affections cutanées et de chute de poils excessive.
SKIN CARE
Cet aliment pour chiens offre un soutien de la fonction cutanée en cas d'affections cutanées et de chute de poils excessive.