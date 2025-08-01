Quando se trata de raças de cães grandes ou muito grandes, o tamanho muitas vezes pode dar às pessoas ideias preconcebidas. Dito isso, a maioria das raças de cães de grande porte tem temperamento doce e gentil, o que as torna uma escolha fácil para quem ama cães. Normalmente, você encontrará cães grandes pesando entre 26 e 44 kg (57 a 97 libras) e cães muito grandes ou gigantes pesando 45 kg (99 libras) ou mais. Cães grandes e gigantes são conhecidos pela força, resistência e instintos protetores. No entanto, ao contrário da reputação e do tamanho, nem todos os cães grandes são bons cães de guarda. Cada raça tem qualidades únicas; alguns são cães de guarda perfeitos, enquanto outros funcionam melhor como companheiros.

Se você está pensando em ter uma raça de cão grande ou gigante, você deve entender as características únicas de cães maiores e as questões de saúde que devem ser levadas em conta. Você também vai perceber como pode ir além dos estereótipos de ter um cão grande para encontrar a raça certa para você. E, como sempre, lembre-se de que cada cão é diferente e deve ser julgado com base na própria singularidade.