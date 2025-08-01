Nosso guia para cães de grande porte (e cães muito grandes)
Quando se trata de raças de cães grandes ou muito grandes, o tamanho muitas vezes pode dar às pessoas ideias preconcebidas. Dito isso, a maioria das raças de cães de grande porte tem temperamento doce e gentil, o que as torna uma escolha fácil para quem ama cães. Normalmente, você encontrará cães grandes pesando entre 26 e 44 kg (57 a 97 libras) e cães muito grandes ou gigantes pesando 45 kg (99 libras) ou mais. Cães grandes e gigantes são conhecidos pela força, resistência e instintos protetores. No entanto, ao contrário da reputação e do tamanho, nem todos os cães grandes são bons cães de guarda. Cada raça tem qualidades únicas; alguns são cães de guarda perfeitos, enquanto outros funcionam melhor como companheiros.
Se você está pensando em ter uma raça de cão grande ou gigante, você deve entender as características únicas de cães maiores e as questões de saúde que devem ser levadas em conta. Você também vai perceber como pode ir além dos estereótipos de ter um cão grande para encontrar a raça certa para você. E, como sempre, lembre-se de que cada cão é diferente e deve ser julgado com base na própria singularidade.
Article
Quais são os diferentes tipos de cães grandes?
Raças de cães grandes e calmas
As raças de cães grandes e mais calmas incluem raças como o Cão da Montanha dos Pireneus, conhecido por ser um companheiro paciente para famílias, se adestrados, ou o Terra Nova, com a reputação de “gigantes gentis” no mundo canino. Tanto os Cão da Montanha dos Pireneus quanto os Terra Novas podem ser raças de cães muito grandes ou gigantes, dependendo do tamanho de cada cão.
Cães da família
Se você está procurando uma raça de cão grande que seja ótima para famílias com crianças, pode considerar um São Bernardo, pois ele é conhecido por ser afetuoso, aberto e alerta, ajudando a manter a família segura com latidos fortes e altos. É claro que você nunca deve deixar um cão sozinho com crianças pequenas.
Cães de trabalho
Os cães de trabalho são um tipo comum de raça de cães grandes, incluindo raças como o pastor alemão, que são inteligentes e equilibradas.
Hounds
Hounds e sabujos são comuns entre as raças de cães de grande porte, incluindo o Cão-de-santo-humberto ou Bassett Hound, que pode ser uma raça média e grande, e são conhecidos pelas ótimas habilidades de farejamento devido a um olfato apurado.
Guardiões
Raças de cães guardiões, como o Rottweiler, são fortes e protetoras, o que significa que eles estarão sempre vigiando de perto.
Sem queda de pelos
Cães grandes que não soltam pelos incluem raças como o Airedale Terrier e Barbet, ambas raças que podem ter vários tamanhos, de médio a grande e gigante, e exigem muita tosa, mas não perdem tanto pelo quanto as outras.
Gigantes
Se grande não for grande o suficiente, você pode considerar uma das raças de cães gigantes, como o Pastor de Anatólia.
Superando os estereótipos dos cães de raças grandes
A estereotipagem de cães grandes acontece com frequência. Vem de equívocos perpetuados na mídia e das experiências limitadas das pessoas com essas raças maiores. Na realidade, cada cão é único e, como acontece com qualquer filhote, embora a genética e a raça desempenhem um papel importante, o adestramento e o ambiente influenciam muito no comportamento. Você só precisa se lembrar de que, independentemente do tamanho do cão, você deve sempre abordá-lo e tratá-lo com respeito e gentileza.
Alguns estereótipos comuns associados a raças de cães grandes e muito grandes incluem:
Agressividade
Um dos estereótipos mais comuns é o de que cães grandes são agressivos ou perigosos. Embora algumas raças possam ter instintos protetores, a agressividade não é inerente apenas ao tamanho. O adestramento adequado, a socialização e a tutela responsável desempenham papéis cruciais no comportamento do cão, assim como a forma como as pessoas abordam e interagem com os cães.
Difícil de lidar
Cães grandes costumam ser considerados difíceis de lidar devido ao tamanho e força. Embora seja verdade que alguns cães maiores possam exigir mais força física para lidar com eles, você pode ter um cão bem comportado e fácil de manusear com adestramento adequado e orientação consistente.
Muita energia
Cães grandes são normalmente considerados com muita energia e exigem exercícios constantes. Embora algumas raças sejam muito ativas e exijam atividade física regular, outras podem ter uma disposição mais calma e prosperar com um estilo de vida mais tranquilo.
Inadequação para famílias
A parte mais importante da integração de qualquer cão em uma família com crianças é garantir que você adestre e socialize de forma adequada o cão, ao mesmo tempo em que ensina as crianças a interagir com os novos familiares caninos com respeito. Você nunca deve deixar uma criança sozinha com um cão sem a supervisão de um adulto, independentemente do tamanho ou do adestramento. Muitos cães de grande porte que são gentis e pacientes seriam um ótimo complemento para qualquer família depois de adestrados.
Expectativa de vida mais curta
Infelizmente, esse estereótipo é verdadeiro para cães de raças maiores. Devido ao tamanho, eles envelhecem mais rapidamente, o que significa que não vivem tanto quanto as raças menores. No entanto, cada cão é diferente e, se você mantiver a saúde e o bem-estar do cão em dia, poderá ajudar a aumentar a expectativa de vida dele.
Já se perguntou qual é a maior raça de cães do mundo?
Desde o mais alto ao mais pesado, vamos explorar o mais majestoso de nossos amigos de quatro patas, de acordo com o American Kennel Club.
Maior raça de cães do mundo: O Wolfhound Irlandês
- O Wolfhound irlandês detém o título de maior raça de cães do mundo com base na altura
- Conhecido como um gigante gentil, ele é alto, com os machos atingindo alturas de até 81 cm (32 polegadas)
- Os Wolfhounds irlandeses têm uma longa história, existindo desde a Roma Antiga, mas não são os melhores cães de guarda, pois não desconfiam de estranhos
Raças de cães muito grandes: São Bernardo e Dogue Alemão
- Entre as raças muito grandes estão o São Bernardo e o Dogue Alemão, que são companheiros grandes e afetuosos
- Os São Bernardos machos podem atingir alturas de até 76 cm (30 polegadas) ou mais
- O Dogue Alemão pode atingir uma altura de 81 cm (31 polegadas)
Maior raça de cão em peso: Boerboel
- O Boerboel é a maior raça de cães em peso entre machos e fêmeas
- Tanto os Boerboels machos quanto fêmeas podem pesar entre 68 a 90 kg (150-200 libras) ou até mais
- Os Boerboels são conhecidos por serem ferozes protetores da casa e das famílias, além de serem facilmente adestráveis.
Por que escolher um cão grande?
Existem vários motivos pelos quais você pode escolher um cão de grande porte para levar para casa. Há alguns fatores importantes que você pode considerar antes de fazer essa escolha, incluindo:
Espaço
Embora acredite-se que cães grandes precisem de áreas grandes, você vai descobrir que algumas raças, como Dogue canário, não se importam em ficar em um apartamento o dia todo, desde que façam uma boa caminhada em algum horário do dia. Outras raças de cães grandes, como Braco Eslovaco de pelo duro, precisarão de espaço ao ar livre. Esta raça também pode ser de cães de tamanho médio.
Instinto de guardião
Se você está procurando quais raças de cães grandes são adequadas para famílias, pode ser porque você espera que eles se tornem guardiões protetores. Essa é uma característica comum em algumas raças grandes, como os dobermans, que também podem ser de tamanho médio, dependendo do cão. No entanto, há muitas exceções, pois alguns cães de grande porte são grandes e fofos, como o Lébrel irlandês.
Inteligência
Muitos cães grandes são inteligentes e adestráveis, o que significa que geralmente têm habilidades como pastoreio e farejamento que os tornam ótimos cães de trabalho e, ao mesmo tempo, prosperam como parte da família.
Personalidades divertidas
Apesar do tamanho, muitas raças grandes ainda mantêm comportamento brincalhão e de filhote, proporcionando alegria e risadas para sua família.
Aventureiro
Se você gosta de sair e aproveitar a natureza, a raça grande poderá ser uma grande companheira de aventura. Essa raça não apenas têm a resistência necessária para acompanhar você, mas também gosta muito de exercícios.
Que problemas de saúde podem surgir em cães grandes?
Há alguns problemas e preocupações com a saúde e que você precisa conhecer se estiver pensando em ter u cão de grande porta na sua família. Cada cão é único, e isso também vale para problemas de saúde, mas há problemas comuns entre raças de cães grandes que qualquer tutor(a) em potencial precisa conhecer. Exames veterinários regulares e cuidados adequados, incluindo tratamento para cães artríticos, podem ajudar a lidar esses possíveis problemas.
Displasia do quadril
Muitos cães grandes, como o pastor alemão, podem ser propensos à displasia de quadril. Essa condição genética é causada por uma articulação do quadril mal formada e leva à osteoartrite. Com sintomas que variam de rigidez à aversão a exercícios, um bom controle de peso e suplementos para as articulações podem ajudar. Os filhotes de criadores bem conceituados já terão avaliado esses problemas genéticos para ajudar a preparar os(as) possíveis tutores(as).
Inchaço
Raças de cães de peito profundo, como o Dogue Alemão, são mais suscetíveis ao inchaço, que é um inchaço repentino e fatal do estômago do cão e, posteriormente, do abdômen. O inchaço geralmente é desencadeado por uma alimentação excessiva e rápida ou por exercícios muito próximos aos horários das refeições. Você pode ajudar a reduzir o risco desse problema dando refeições menores e evitando exercícios pesados logo após as refeições.
Condições cardíacas
Outras questões
Junto com a displasia do quadril, o tamanho e o peso dos cães grandes podem causar mais estresse nas articulações, o que pode levar à doenças como a osteoartrite. Manter um peso saudável e fornecer suplementos para as articulações pode ajudar a aliviar o desconforto.
Obesidade
Esta pode ser uma questão importante para muitas raças de cães grandes, principalmente raças como Labrador e Golden Retriever, que são consideradas raças de cães de médio e grande porte devido às variações de tamanho. O excesso de peso sobrecarrega as articulações, exacerbando outras condições de saúde. Outros problemas de saúde também têm uma chance maior de ocorrer se o cão estiver com excesso de peso, incluindo problemas cardíacos. Para evitar a obesidade, monitore a dieta do cão, faça exercícios regulares e consulte um veterinário para ter um plano nutricional personalizado. Os check-ups regulares devem incluir conversas sobre peso e nutrição para garantir o bem-estar geral do cão.
Que características físicas podemos encontrar em raças de cães grandes?
Cães de grande porte apresentam uma incrível variedade de diferenças em estética ou aparência, incluindo tipos de pelagem, cores e características faciais. Se, ao analisar diferentes raças de cães grandes, uma aparência específica atrair mais do que outras, alguns fatores abaixo podem desempenhar um papel iportante na decisão.
Raças populares de cães grandes
Akita
Com uma rica herança japonesa, os Akitas são cães grandes e poderosos. Apesar da aparência imponente e do forte senso de lealdade, os Akitas podem ser muito gentis e pacientes, embora com uma natureza independente.
Aidi
Eles são vigilantes e fortes, criados para proteger o gado na Cordilheira do Atlas, no norte da África. Os Aidis, como a maioria dos cães desse tamanho, gostam de caminhadas diárias, brincadeiras e atividades interativas que podem ajudar a mantê-los estimulados física e mentalmente.
Dogue Alemão
Eles estão entre as raças de cães grandes mais populares, conhecidos pela aparência majestosa e natureza gentil. Apesar do tamanho, o Dogue alemão têm um temperamento doce e afetuoso, sendo maravilhosos companheiros de família, desde que sejam bem adestrados. Eles são conhecidos pela lealdade e amor pelos familiares humanos, formando laços fortes que duram a vida toda.
São Bernardo
Eles são amados e populares, cães de grande porte muito queridos pela natureza gentil e afetuosa. Apesar da aparência imponente, os São Bernardos são extremamente gentis e pacientes, especialmente com crianças. A personalidade calorosa e amorosa e a história de bravura fazem dos São Bernardos uma ótima opção para quem procura um gigante grande e gentil com quem compartilhar sua vida.
Artigos relacionados
Curtir e compartilhar esta página