HomeCãesRaçasNosso guia para cães de grande porte (e cães muito grandes)

Nosso guia para cães de grande porte (e cães muito grandes)

Quando se trata de raças de cães grandes ou muito grandes, o tamanho muitas vezes pode dar às pessoas ideias preconcebidas. Dito isso, a maioria das raças de cães de grande porte tem temperamento doce e gentil, o que as torna uma escolha fácil para quem ama cães. Normalmente, você encontrará cães grandes pesando entre 26 e 44 kg (57 a 97 libras) e cães muito grandes ou gigantes pesando 45 kg (99 libras) ou mais. Cães grandes e gigantes são conhecidos pela força, resistência e instintos protetores. No entanto, ao contrário da reputação e do tamanho, nem todos os cães grandes são bons cães de guarda. Cada raça tem qualidades únicas; alguns são cães de guarda perfeitos, enquanto outros funcionam melhor como companheiros.

Se você está pensando em ter uma raça de cão grande ou gigante, você deve entender as características únicas de cães maiores e as questões de saúde que devem ser levadas em conta. Você também vai perceber como pode ir além dos estereótipos de ter um cão grande para encontrar a raça certa para você. E, como sempre, lembre-se de que cada cão é diferente e deve ser julgado com base na própria singularidade.

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Menina com golden retriever em uma grama verde.

Quais são os diferentes tipos de cães grandes?

Os cães de grande porte são de diversas raças com características e personalidades únicas. Em uma lista de raças de cães grandes, você encontrará opções como os cães grandes mais calmos ou raças de cães gigantes, mas também há cães de trabalho, cães de pastoreio e cães de caça. Então, quais são alguns dos diferentes tipos de cães grandes?
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Raças de cães grandes e calmas

As raças de cães grandes e mais calmas incluem raças como o Cão da Montanha dos Pireneus, conhecido por ser um companheiro paciente para famílias, se adestrados, ou o Terra Nova, com a reputação de “gigantes gentis” no mundo canino. Tanto os Cão da Montanha dos Pireneus quanto os Terra Novas podem ser raças de cães muito grandes ou gigantes, dependendo do tamanho de cada cão.

Paisagem montanhosa de verão com Cão da Montanha dos Pireneus
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Cães da família

Se você está procurando uma raça de cão grande que seja ótima para famílias com crianças, pode considerar um São Bernardo, pois ele é conhecido por ser afetuoso, aberto e alerta, ajudando a manter a família segura com latidos fortes e altos. É claro que você nunca deve deixar um cão sozinho com crianças pequenas.

cão adulto da raça são bernardo com vegetação natural atrás
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Cães de trabalho

Os cães de trabalho são um tipo comum de raça de cães grandes, incluindo raças como o pastor alemão, que são inteligentes e equilibradas.

pastor alemão em uma floresta na Hungria
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Hounds

Hounds e sabujos são comuns entre as raças de cães de grande porte, incluindo o Cão-de-santo-humberto ou Bassett Hound, que pode ser uma raça média e grande, e são conhecidos pelas ótimas habilidades de farejamento devido a um olfato apurado.

Foto em close de um Cão-de-santo-humberto
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Guardiões

Raças de cães guardiões, como o Rottweiler, são fortes e protetoras, o que significa que eles estarão sempre vigiando de perto.

Cão Rottweiler na grama verde
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Sem queda de pelos

Cães grandes que não soltam pelos incluem raças como o Airedale Terrier e Barbet, ambas raças que podem ter vários tamanhos, de médio a grande e gigante, e exigem muita tosa, mas não perdem tanto pelo quanto as outras.

Barbet marrom peludo
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Gigantes

Se grande não for grande o suficiente, você pode considerar uma das raças de cães gigantes, como o Pastor de Anatólia.

Cão Pastor de Anatólia no inverno

Superando os estereótipos dos cães de raças grandes

A estereotipagem de cães grandes acontece com frequência. Vem de equívocos perpetuados na mídia e das experiências limitadas das pessoas com essas raças maiores. Na realidade, cada cão é único e, como acontece com qualquer filhote, embora a genética e a raça desempenhem um papel importante, o adestramento e o ambiente influenciam muito no comportamento. Você só precisa se lembrar de que, independentemente do tamanho do cão, você deve sempre abordá-lo e tratá-lo com respeito e gentileza.

Alguns estereótipos comuns associados a raças de cães grandes e muito grandes incluem:

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Agressividade

Um dos estereótipos mais comuns é o de que cães grandes são agressivos ou perigosos. Embora algumas raças possam ter instintos protetores, a agressividade não é inerente apenas ao tamanho. O adestramento adequado, a socialização e a tutela responsável desempenham papéis cruciais no comportamento do cão, assim como a forma como as pessoas abordam e interagem com os cães.

criança com um labrador branco grande
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Difícil de lidar

Cães grandes costumam ser considerados difíceis de lidar devido ao tamanho e força. Embora seja verdade que alguns cães maiores possam exigir mais força física para lidar com eles, você pode ter um cão bem comportado e fácil de manusear com adestramento adequado e orientação consistente.

homem com um labrador branco ao ar livre
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Muita energia

Cães grandes são normalmente considerados com muita energia e exigem exercícios constantes. Embora algumas raças sejam muito ativas e exijam atividade física regular, outras podem ter uma disposição mais calma e prosperar com um estilo de vida mais tranquilo.

Cão grande da raça são bernardo com um pequeno terrier toy
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Inadequação para famílias

A parte mais importante da integração de qualquer cão em uma família com crianças é garantir que você adestre e socialize de forma adequada o cão, ao mesmo tempo em que ensina as crianças a interagir com os novos familiares caninos com respeito. Você nunca deve deixar uma criança sozinha com um cão sem a supervisão de um adulto, independentemente do tamanho ou do adestramento. Muitos cães de grande porte que são gentis e pacientes seriam um ótimo complemento para qualquer família depois de adestrados.

garota ao lado de um Boiadeiro de Berna no outono
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Expectativa de vida mais curta

Infelizmente, esse estereótipo é verdadeiro para cães de raças maiores. Devido ao tamanho, eles envelhecem mais rapidamente, o que significa que não vivem tanto quanto as raças menores. No entanto, cada cão é diferente e, se você mantiver a saúde e o bem-estar do cão em dia, poderá ajudar a aumentar a expectativa de vida dele.

pessoa com cão em casa
Praga Ratter e Lébrel irlandês juntos ao ar livre

Já se perguntou qual é a maior raça de cães do mundo?

Desde o mais alto ao mais pesado, vamos explorar o mais majestoso de nossos amigos de quatro patas, de acordo com o American Kennel Club.

  • O Wolfhound irlandês detém o título de maior raça de cães do mundo com base na altura
  • Conhecido como um gigante gentil, ele é alto, com os machos atingindo alturas de até 81 cm (32 polegadas)
  • Os Wolfhounds irlandeses têm uma longa história, existindo desde a Roma Antiga, mas não são os melhores cães de guarda, pois não desconfiam de estranhos
  • Entre as raças muito grandes estão o São Bernardo e o Dogue Alemão, que são companheiros grandes e afetuosos
  • Os São Bernardos machos podem atingir alturas de até 76 cm (30 polegadas) ou mais
  • O Dogue Alemão pode atingir uma altura de 81 cm (31 polegadas)
  • O Boerboel é a maior raça de cães em peso entre machos e fêmeas
  • Tanto os Boerboels machos quanto fêmeas podem pesar entre 68 a 90 kg (150-200 libras) ou até mais
  • Os Boerboels são conhecidos por serem ferozes protetores da casa e das famílias, além de serem facilmente adestráveis.
Lembre-se de que ter uma raça grande ou extra grande envolve responsabilidades, incluindo nutrição adequada, adestramento, socialização e cuidados veterinários para ajudar a garantir que sejam membros da família saudáveis e queridos por todos.

 

Explore nossa extensa biblioteca de raças de cães gigantes, aqui:

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Por que escolher um cão grande?

Existem vários motivos pelos quais você pode escolher um cão de grande porte para levar para casa. Há alguns fatores importantes que você pode considerar antes de fazer essa escolha, incluindo:

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Espaço

Embora acredite-se que cães grandes precisem de áreas grandes, você vai descobrir que algumas raças, como Dogue canário, não se importam em ficar em um apartamento o dia todo, desde que façam uma boa caminhada em algum horário do dia. Outras raças de cães grandes, como Braco Eslovaco de pelo duro, precisarão de espaço ao ar livre. Esta raça também pode ser de cães de tamanho médio.

garoto ao lado de cão samoiedo no parque no outono.
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Instinto de guardião

Se você está procurando quais raças de cães grandes são adequadas para famílias, pode ser porque você espera que eles se tornem guardiões protetores. Essa é uma característica comum em algumas raças grandes, como os dobermans, que também podem ser de tamanho médio, dependendo do cão. No entanto, há muitas exceções, pois alguns cães de grande porte são grandes e fofos, como o Lébrel irlandês.

Lébrel irlandês na margem do rio
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Inteligência

Muitos cães grandes são inteligentes e adestráveis, o que significa que geralmente têm habilidades como pastoreio e farejamento que os tornam ótimos cães de trabalho e, ao mesmo tempo, prosperam como parte da família.

Mulher com labrador branco na coleira
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Personalidades divertidas

Apesar do tamanho, muitas raças grandes ainda mantêm comportamento brincalhão e de filhote, proporcionando alegria e risadas para sua família.

Boiadeiro de Berna saltando no ar
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Aventureiro

Se você gosta de sair e aproveitar a natureza, a raça grande poderá ser uma grande companheira de aventura. Essa raça não apenas têm a resistência necessária para acompanhar você, mas também gosta muito de exercícios.

Cão São Bernardo em pé no gramado

Que problemas de saúde podem surgir em cães grandes?

Há alguns problemas e preocupações com a saúde e que você precisa conhecer se estiver pensando em ter u cão de grande porta na sua família. Cada cão é único, e isso também vale para problemas de saúde, mas há problemas comuns entre raças de cães grandes que qualquer tutor(a) em potencial precisa conhecer. Exames veterinários regulares e cuidados adequados, incluindo tratamento para cães artríticos, podem ajudar a lidar esses possíveis problemas.

Muitos cães grandes, como o pastor alemão, podem ser propensos à displasia de quadril. Essa condição genética é causada por uma articulação do quadril mal formada e leva à osteoartrite. Com sintomas que variam de rigidez à aversão a exercícios, um bom controle de peso e suplementos para as articulações podem ajudar. Os filhotes de criadores bem conceituados já terão avaliado esses problemas genéticos para ajudar a preparar os(as) possíveis tutores(as).

Raças de cães de peito profundo, como o Dogue Alemão, são mais suscetíveis ao inchaço, que é um inchaço repentino e fatal do estômago do cão e, posteriormente, do abdômen. O inchaço geralmente é desencadeado por uma alimentação excessiva e rápida ou por exercícios muito próximos aos horários das refeições. Você pode ajudar a reduzir o risco desse problema dando refeições menores e evitando exercícios pesados logo após as refeições.

Algumas raças de grande porte podem ser predispostas a determinadas doenças cardíacas, incluindo a cardiomiopatia dilatada (DCM). Esta é uma doença primária do músculo cardíaco que pode diminuir a capacidade do coração de bombear sangue pelo sistema vascular. Os sintomas podem incluir letargia, perda de peso, tosse, aumento da frequência respiratória etc. Exames cardíacos regulares podem ajudar na detecção e tratamento precoces.

Junto com a displasia do quadril, o tamanho e o peso dos cães grandes podem causar mais estresse nas articulações, o que pode levar à doenças como a osteoartrite. Manter um peso saudável e fornecer suplementos para as articulações pode ajudar a aliviar o desconforto.

Esta pode ser uma questão importante para muitas raças de cães grandes, principalmente raças como Labrador e Golden Retriever, que são consideradas raças de cães de médio e grande porte devido às variações de tamanho. O excesso de peso sobrecarrega as articulações, exacerbando outras condições de saúde. Outros problemas de saúde também têm uma chance maior de ocorrer se o cão estiver com excesso de peso, incluindo problemas cardíacos. Para evitar a obesidade, monitore a dieta do cão, faça exercícios regulares e consulte um veterinário para ter um plano nutricional personalizado. Os check-ups regulares devem incluir conversas sobre peso e nutrição para garantir o bem-estar geral do cão.

 

Que características físicas podemos encontrar em raças de cães grandes?

Cães de grande porte apresentam uma incrível variedade de diferenças em estética ou aparência, incluindo tipos de pelagem, cores e características faciais. Se, ao analisar diferentes raças de cães grandes, uma aparência específica atrair mais do que outras, alguns fatores abaixo podem desempenhar um papel iportante na decisão.

Quando se trata do tipo de pelagem, algumas pessoas podem preferir cães grandes com pelos longos, enquanto outras preferem raças de cães grandes com pelos curtos. Confira as características com cuidado e não apenas a estética do tipo de pelagem que atrai você. Se você procura raças grandes de cães fofos, um Old English Sheepdog pode ser uma boa opção. O Terra Nova, com uma pelagem dupla espessa e resistente à água, pode ser interessante se você quiser uma pelagem mais sedosa.
Além do tipo de pelagem, a cor da pelagem do cão é um aspecto estético que pode desempenhar um papel importante na escolha de um cão de grande porte. Alguns apresentam contrastes de cores marcantes, como o Borzoi. E as manchas de um dálmata certamente se destacarão na multidão com aquela pelagem com pintas pretas. Se a pelagem com cor única agrada mais, então um cão fofo branco e grande como um Komondor ou uma raças de cães pretos grandes como o Terrier preto da Rússia pode interessar.
Algumas pessoas são atraídas por raças grandes por causa da presença majestosa e imponente, como o Dogue Alemão, com a estatura magnífica e comportamento gentil. Ao mesmo tempo, outros podem estar procurando uma estrutura mais musculosa ou atlética de raças grandes, como o Pointer inglês.
Quando se olha para a estética, características distintivas ou únicas em certas raças de cães, elas atraem muitas pessoas. Raças como o Cão-de-santo-humberto, com orelhas grandes e caídas, ou o Galgo afegão, com a forma elegante da cabeça, podem conquistar seu coração se você apreciar a singularidade do possível futuro companheiro de quatro patas.

Raças populares de cães grandes

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Akita

Com uma rica herança japonesa, os Akitas são cães grandes e poderosos. Apesar da aparência imponente e do forte senso de lealdade, os Akitas podem ser muito gentis e pacientes, embora com uma natureza independente.

Akita Inu em um fundo verde
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Aidi

Eles são vigilantes e fortes, criados para proteger o gado na Cordilheira do Atlas, no norte da África. Os Aidis, como a maioria dos cães desse tamanho, gostam de caminhadas diárias, brincadeiras e atividades interativas que podem ajudar a mantê-los estimulados física e mentalmente.

Aidi branco deitado na grama
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Dogue Alemão

Eles estão entre as raças de cães grandes mais populares, conhecidos pela aparência majestosa e natureza gentil. Apesar do tamanho, o Dogue alemão têm um temperamento doce e afetuoso, sendo maravilhosos companheiros de família, desde que sejam bem adestrados. Eles são conhecidos pela lealdade e amor pelos familiares humanos, formando laços fortes que duram a vida toda.

Dogue alemão preto com um fundo de vegetação.
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São Bernardo

Eles são amados e populares, cães de grande porte muito queridos pela natureza gentil e afetuosa. Apesar da aparência imponente, os São Bernardos são extremamente gentis e pacientes, especialmente com crianças. A personalidade calorosa e amorosa e a história de bravura fazem dos São Bernardos uma ótima opção para quem procura um gigante grande e gentil com quem compartilhar sua vida.

Cães adultos e jovens da raça são bernardo

Conheça mais sobre raças de cães grandes, aqui:

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As raças de cães grandes e gigantes oferecem tudo o que os cães menores oferecem, mas em uma embalagem maior. É muito mais amor. Depois de adestrados, eles podem ser animais de estimação maravilhosos para a família, são uma boa combinação para um(a) tutor(a) atlético(a) e algumas raças podem até mesmo ser adequadas para tutores(as) mais calmos, que não gostam de nada mais do que relaxar com humanos. Cada raça e cada cão são únicos. Certifique-se de que você faça uma pesquisa para encontrar o cão que melhor se adapte ao seu estilo de vida e à sua família. Com muitos exercícios, nutrição saudável adaptada ao seu tamanho e necessidades específicas e consultas regulares com o veterinário, você aumenta as chances de ter uma parceria longa e gratificante com seu incrível companheiro canino.

 

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