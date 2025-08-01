Nosso guia para cães de porte médio
Cães de tamanho médio ocupam um lugar especial no coração de muitos possíveis tutores de animais. A natureza versátil e o tamanho "ideal" os tornam populares entre famílias e indivíduos. Cães de raça média geralmente pesam entre 11 e 24 kg (24 a 52 libras). Obviamente, as faixas específicas de peso e altura podem ser diferentes dependendo do cão em questão.
Se você é tutor(a) de um cão pela primeira vez ou deseja aumentar a sua família de quatro patas, você pode escolher um cão de tamanho médio por vários motivos.
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Quais são os diferentes tipos de cães médios?
Calmo
Raças calmas de cães de tamanho médio adoram relaxar com a família e exemplos podem incluir o Basset artesiano normando ou somente Basset, que também pode ser uma raça grande.
Sociável
Cães sociáveis de tamanho médio são conhecidos pela capacidade de se socializar com humanos e cães de caça e incluem raças como Beagles, que também podem ser cães pequenos.
Para toda a família
Os cães de tamanho médio, adequados para famílias, são cães afetuosos e leais que adoram fazer parte da família, como por exemplo o Setter inglês ou o Pastor australiano.
Desportivo
Os cães esportivos de porte médio são raças que gostam de atividades ao ar livre, como o Spaniel Bretão ou o Braco húngaro de pelo duro, que também pode ser um cão grande.
Sem queda de pelos
Os cães médios sem queda de pelos são a melhor opção para pessoas com alergias e incluem raças como os Poodles ou o Cão de Água Português.
Por que escolher um cão de tamanho médio?
Versatilidade
Adaptáveis, os cães médios podem prosperar em espaços menores e casas com amplas áreas ao ar livre. Eles ficam igualmente confortáveis em ambientes urbanos e suburbanos.
Necessidades de exercício
Com requisitos de exercícios mais moderados, os cães de tamanho médio provavelmente vão preferir caminhadas diárias e brincadeiras interativas. Eles são provavelmente uma ótima opção para famílias ativas que procuram um cão para acompanhar ao ar livre.
Para toda a família
Os cães de porte médio são o meio-termo em termos de tamanho, o que significa que eles podem se adaptar a diversas estruturas domésticas ou famílias diferentes. Lembre-se, porém, de que as crianças nunca devem ficar sozinhas com um cão, e o adestramento é fundamental.
Capacidade de Adestramento
Inteligentes e ávidos por agradar, os cães de porte médio são relativamente fáceis de adestrar com métodos de reforço positivo.
Quais são os problemas de saúde a serem observados em cães de tamanho médio?
Como todos os cães, há alguns problemas de saúde específicos aos quais as raças de porte médio podem estar sujeitas. O veterinário será o melhor aliado do filhote (além de você, é claro), ajudando a monitorar a saúde do cão de porte médio com check-ups regulares e cuidados preventivos. O criador também deve fazer exames genéticos dos pais do seu possível filhote para detectar problemas de saúde. Você pode ajudar a manter a saúde do cão e reduzir o risco de desenvolver certos problemas de saúde, oferecendo uma dieta completa e balanceada, exercícios regulares e um ambiente seguro e acolhedor. Tudo isso deve ajudar a promover uma vida longa e saudável para o cão.
Esteja ciente das seguintes questões:
Displasia do quadril
Algumas raças médias, como o Corgi, podem ser suscetíveis à displasia do quadril. Essa condição afeta as articulações do quadril, onde nada encaixa corretamente e há fricção. Exercícios regulares, manutenção de um peso saudável e suplementos para as articulações podem ajudar a prevenir ou controlar essa condição.
Infecções de ouvido
Raças com orelhas caídas, especialmente cães que gostam de atividades ao ar livre, como os Cocker Spaniels, podem ser propensas a infecções de ouvido, portanto, mantenha os ouvidos limpos e secos e monitore qualquer sinal de problema. Verifique regularmente se há acúmulo de sujeira ou detritos nas orelhas do cão e limpe-as regularmente, secando completamente para garantir que não haja excesso de água. Informe o veterinário durante o check-up regular se você notar vermelhidão ou se o cão está constantemente balançando a cabeça ou coçando muito.
Obesidade
A superalimentação e a falta de exercícios podem levar à obesidade em cães de porte médio, o que pode causar outros problemas de saúde e uma expectativa de vida mais curta. Algumas raças podem ser mais propensas a esse excesso de peso, como labradores e golden retrievers, que são considerados cães de médio e grande porte devido às variações de tamanho. Consultas regulares ao veterinário para ajudar a monitorar a condição corporal e garantir exercícios regulares são essenciais para manter um peso saudável.
Alergias
Os cães de porte médio, como todos os cães, podem desenvolver alergias de pele ou intolerâncias alimentares, causando coceira, perda de pelos e infecções de pele. Alimentos adaptados podem ajudar. Manter o cão limpo e livre de possíveis alérgenos também pode ajudar a evitar a irritação. Converse com o veterinário se você desconfiar que seu cão tem alergia.
Condições cardíacas
Algumas raças de cães de porte médio, como os Cocker Spaniels, podem estar predispostas à cardiomiopatia dilatada (DCM). A DCM é uma condição que pode diminuir a capacidade do coração de bombear sangue pelo sistema vascular. Exames cardíacos regulares podem ajudar na detecção precoce e no cuidado desta condição.
Problemas dentários
A doença periodontal é comum em cães, e as raças de porte médio podem ter propensão a problemas dentários se não tiverem cuidados dentários regulares, incluindo escovação regular e consultas no veterinário para verificar os dentes do cão.
Não importa qual cão de tamanho médio você escolha, você pode ajudar a manter a saúde dele trabalhando em estreita colaboração com o veterinário para ajudar a oferecer os melhores resultados possíveis para seu filhote.
Que características físicas você pode encontrar em cães de tamanho médio?
A aparência geralmente entra em jogo na hora de escolher um novo companheiro. Raças de tamanho médio apresentam várias opções estéticas. Alguns dos fatores que você pode considerar quando se trata da aparência do cão de porte médio incluem:
Cães de raças de tamanho médio podem ter várias cores e padrões de pelagem. As cores podem variar de sólidas a multicoloridas, e algumas raças têm padrões de pelagem específicos que as tornam visualmente impressionantes. Aqui estão algumas cores comuns encontradas em cães de raças de porte médio:
- Branco: cães de tamanho médio, como o Samoieda e o Cão Esquimó Americano
- Marrom: raças de tamanho médio como Cocker Spaniel, Chesapeake Bay Retriever e o Poodle padrão
- Preto: raças de tamanho médio, como o Cocker Spaniel americano, o Kelpie australiano e o Border Collie
- Vermelho: raças como o pastor australiano e o Setter irlandês
- Cinza: cães de tamanho médio, como o Braco Eslovaco de Pelo Duro, que também podem ser cães grandes, e o Schnauzer
Raças populares de cães de tamanho médio
Airedale terrier
A inteligência, energia e natureza afetuosa podem torná-los companheiros perfeitos para famílias ativas que entendem esse espírito animado, sem contar que eles também podem ser cães grandes.
Cocker Spaniel Americano
Com uma natureza afetuosa, orelhas compridas e macias, os Cocker Spaniels são maravilhosos companheiros de família.
Shiba Inu
Nativos do Japão, eles são conhecidos por serem inteligentes, independentes e rápidos. A aparência fofa faz deles dos preferidos por quem ama cães.
Border Collie
Altamente inteligentes e cheios de energia, os Border Collies são excelentes cães pastores e se adaptam bem a famílias muito ativas.
Australian shepherd
Conhecidos pelas cores de pelagem deslumbrantes e pela inteligência, os pastores australianos se destacam em vários esportes e atividades caninas.
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