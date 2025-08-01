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Nosso guia para cães de porte médio

Cães de tamanho médio ocupam um lugar especial no coração de muitos possíveis tutores de animais. A natureza versátil e o tamanho "ideal" os tornam populares entre famílias e indivíduos. Cães de raça média geralmente pesam entre 11 e 24 kg (24 a 52 libras). Obviamente, as faixas específicas de peso e altura podem ser diferentes dependendo do cão em questão.

Se você é tutor(a) de um cão pela primeira vez ou deseja aumentar a sua família de quatro patas, você pode escolher um cão de tamanho médio por vários motivos.

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Cão basset hound correndo ao ar livre

Quais são os diferentes tipos de cães médios?

Ao se referir a cães de porte médio, estamos falando de um grupo diversificado de raças, cada uma com traços, temperamentos e personalidades distintas que podem combinar com os vários estilos de vida e preferências de tutores(as). Se você está procurando uma raça de tamanho médio, alguns dos tipos de cães que você pode cogitar incluem:
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Calmo

Raças calmas de cães de tamanho médio adoram relaxar com a família e exemplos podem incluir o Basset artesiano normando ou somente Basset, que também pode ser uma raça grande.

Menino sentado e abraçando um cão de caça na grama do quintal
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Sociável

Cães sociáveis de tamanho médio são conhecidos pela capacidade de se socializar com humanos e cães de caça e incluem raças como Beagles, que também podem ser cães pequenos.

beagle deitado na grama verde no verão
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Para toda a família

Os cães de tamanho médio, adequados para famílias, são cães afetuosos e leais que adoram fazer parte da família, como por exemplo o Setter inglês ou o Pastor australiano.

Filhote de Setter inglês Lawerack cão de caça ao ar livre no verão na grama
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Desportivo

Os cães esportivos de porte médio são raças que gostam de atividades ao ar livre, como o Spaniel Bretão ou o Braco húngaro de pelo duro, que também pode ser um cão grande.

Spaniel Bretão em pé na costa da lagoa sob o sol
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Sem queda de pelos

Os cães médios sem queda de pelos são a melhor opção para pessoas com alergias e incluem raças como os Poodles ou o Cão de Água Português.

Retrato de cão poodle grande branco. Ao ar livre
Vale lembrar que, embora as características da raça possam indicar um comportamento geral, cada cão tem a própria personalidade. Reserve um tempo para conhecer e interagir com diferentes cães para ter certeza de que o cão escolhido se adapte ao seu estilo de vida e ao seu lar, e também se a sua casa e o seu estilo de vida são adequados para o cão escolhido.

Por que escolher um cão de tamanho médio?

Com o equilíbrio perfeito entre cães pequenos e grandes, cães de tamanho médio podem ser atraentes para muitas pessoas. Aqui estão algumas coisas em que você deve considerar para garantir que você se adapte bem a uma raça de tamanho médio:

Versatilidade

Adaptáveis, os cães médios podem prosperar em espaços menores e casas com amplas áreas ao ar livre. Eles ficam igualmente confortáveis em ambientes urbanos e suburbanos.

Necessidades de exercício

Com requisitos de exercícios mais moderados, os cães de tamanho médio provavelmente vão preferir caminhadas diárias e brincadeiras interativas. Eles são provavelmente uma ótima opção para famílias ativas que procuram um cão para acompanhar ao ar livre.

Para toda a família

Os cães de porte médio são o meio-termo em termos de tamanho, o que significa que eles podem se adaptar a diversas estruturas domésticas ou famílias diferentes. Lembre-se, porém, de que as crianças nunca devem ficar sozinhas com um cão, e o adestramento é fundamental.

Capacidade de Adestramento

Inteligentes e ávidos por agradar, os cães de porte médio são relativamente fáceis de adestrar com métodos de reforço positivo.

Braco húngaro de pelo curto no outono no campo

Quais são os problemas de saúde a serem observados em cães de tamanho médio?

Como todos os cães, há alguns problemas de saúde específicos aos quais as raças de porte médio podem estar sujeitas. O veterinário será o melhor aliado do filhote (além de você, é claro), ajudando a monitorar a saúde do cão de porte médio com check-ups regulares e cuidados preventivos. O criador também deve fazer exames genéticos dos pais do seu possível filhote para detectar problemas de saúde. Você pode ajudar a manter a saúde do cão e reduzir o risco de desenvolver certos problemas de saúde, oferecendo uma dieta completa e balanceada, exercícios regulares e um ambiente seguro e acolhedor. Tudo isso deve ajudar a promover uma vida longa e saudável para o cão.

Esteja ciente das seguintes questões:

Algumas raças médias, como o Corgi, podem ser suscetíveis à displasia do quadril. Essa condição afeta as articulações do quadril, onde nada encaixa corretamente e há fricção. Exercícios regulares, manutenção de um peso saudável e suplementos para as articulações podem ajudar a prevenir ou controlar essa condição.

Raças com orelhas caídas, especialmente cães que gostam de atividades ao ar livre, como os Cocker Spaniels, podem ser propensas a infecções de ouvido, portanto, mantenha os ouvidos limpos e secos e monitore qualquer sinal de problema. Verifique regularmente se há acúmulo de sujeira ou detritos nas orelhas do cão e limpe-as regularmente, secando completamente para garantir que não haja excesso de água. Informe o veterinário durante o check-up regular se você notar vermelhidão ou se o cão está constantemente balançando a cabeça ou coçando muito.

A superalimentação e a falta de exercícios podem levar à obesidade em cães de porte médio, o que pode causar outros problemas de saúde e uma expectativa de vida mais curta. Algumas raças podem ser mais propensas a esse excesso de peso, como labradores e golden retrievers, que são considerados cães de médio e grande porte devido às variações de tamanho. Consultas regulares ao veterinário para ajudar a monitorar a condição corporal e garantir exercícios regulares são essenciais para manter um peso saudável.

Os cães de porte médio, como todos os cães, podem desenvolver alergias de pele ou intolerâncias alimentares, causando coceira, perda de pelos e infecções de pele. Alimentos adaptados podem ajudar. Manter o cão limpo e livre de possíveis alérgenos também pode ajudar a evitar a irritação. Converse com o veterinário se você desconfiar que seu cão tem alergia.

Algumas raças de cães de porte médio, como os Cocker Spaniels, podem estar predispostas à cardiomiopatia dilatada (DCM). A DCM é uma condição que pode diminuir a capacidade do coração de bombear sangue pelo sistema vascular. Exames cardíacos regulares podem ajudar na detecção precoce e no cuidado desta condição.

A doença periodontal é comum em cães, e as raças de porte médio podem ter propensão a problemas dentários se não tiverem cuidados dentários regulares, incluindo escovação regular e consultas no veterinário para verificar os dentes do cão.

Não importa qual cão de tamanho médio você escolha, você pode ajudar a manter a saúde dele trabalhando em estreita colaboração com o veterinário para ajudar a oferecer os melhores resultados possíveis para seu filhote.

Retrato de filhote de cocker spaniel inglês com flores ao fundo

Que características físicas você pode encontrar em cães de tamanho médio?

A aparência geralmente entra em jogo na hora de escolher um novo companheiro. Raças de tamanho médio apresentam várias opções estéticas. Alguns dos fatores que você pode considerar quando se trata da aparência do cão de porte médio incluem:

De cães fofos de tamanho médio a cães com pelagem mais longa ou mais curta, você pode escolher o visual que quiser. Quando se trata do tipo de pelagem, você também precisa considerar o clima e as necessidades de higiene da pelagem. Por exemplo, cães de pelagem mais curta, como os Sabujo alemão, podem ser adequados para climas mais quentes, enquanto os cães de pelagem dupla, como as dos Huskies Siberianos ou dos cães esquimós americanos, podem ser adequados para regiões mais frias. E se você está procurando uma pelagem mais fofa ou encaracolada, talvez goste de um Barbet, que é um cão de tamanho médio ou até grande.

Cães de raças de tamanho médio podem ter várias cores e padrões de pelagem. As cores podem variar de sólidas a multicoloridas, e algumas raças têm padrões de pelagem específicos que as tornam visualmente impressionantes. Aqui estão algumas cores comuns encontradas em cães de raças de porte médio:

Cães médios podem variar em tamanho e estrutura corporal. Alguns podem ter uma constituição mais atlética, como os Basenji , que também são cães pequenos, enquanto outros têm uma aparência mais robusta, como o Corgi. Você também pode encontrar raças magras e atléticas, como os dobermans , e muitas outras opções de forma e tamanho corporal.
Cães de tamanho médio podem apresentar várias características faciais que contribuem para uma aparência única. Cães com olhos emotivos e expressivos e até rugas faciais únicas, como as dos Shar-Peis.
Muitos cães de tamanho médio têm orelhas que podem ser caídas, como no Foxhound americano, ou podem ser flexíveis, como as orelhas do Cão d'água americano. Existem também muitos cães de tamanho médio com orelhas pontudas, como o Cirneco do Etna ou o Shikoku.

Raças populares de cães de tamanho médio

Aprenda mais sobre essas raças populares de tamanho médio:
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Airedale terrier

A inteligência, energia e natureza afetuosa podem torná-los companheiros perfeitos para famílias ativas que entendem esse espírito animado, sem contar que eles também podem ser cães grandes.

Cão Airedale terrier correndo
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Cocker Spaniel Americano

Com uma natureza afetuosa, orelhas compridas e macias, os Cocker Spaniels são maravilhosos companheiros de família.

Cocker spaniel americano na grama verde
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Shiba Inu

Nativos do Japão, eles são conhecidos por serem inteligentes, independentes e rápidos. A aparência fofa faz deles dos preferidos por quem ama cães.

retrato de cão Shiba Inu correndo e brincando no parque no verão
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Border Collie

Altamente inteligentes e cheios de energia, os Border Collies são excelentes cães pastores e se adaptam bem a famílias muito ativas.

Border collie correndo por um campo no inverno
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Australian shepherd

Conhecidos pelas cores de pelagem deslumbrantes e pela inteligência, os pastores australianos se destacam em vários esportes e atividades caninas.

Pastor australiano perto de um lago no outono

Explore nossa extensa biblioteca de raças de cães médios, aqui:

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Como todos os cães, os de tamanho médio oferecem muita companhia e alegria a quem tem um em casa. Você pode encontrar um cão que se adapte ao seu estilo de vida e ao seu lar, mas faça uma pesquisa com veterinários, criadores profissionais e centros de adoção e tenha certeza de que a sua casa e o seu estilo de vida são compatíveis com o cão que você gostaria de levar para casa.

 

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