Cães de tamanho médio ocupam um lugar especial no coração de muitos possíveis tutores de animais. A natureza versátil e o tamanho "ideal" os tornam populares entre famílias e indivíduos. Cães de raça média geralmente pesam entre 11 e 24 kg (24 a 52 libras). Obviamente, as faixas específicas de peso e altura podem ser diferentes dependendo do cão em questão.

Se você é tutor(a) de um cão pela primeira vez ou deseja aumentar a sua família de quatro patas, você pode escolher um cão de tamanho médio por vários motivos.