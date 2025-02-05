Snowshoe
À propos du snowshoe
Le snowshoe est une race pas compliquée, bien adaptée à l’environnement familial. Ils sont sociables et sympathiques et s’entendent bien avec les autres animaux et les enfants.
La plupart des snowshoes s’attachent à une personne en particulier tout en restant proches des autres membres de la famille. Les snowshoes sont très joueurs et nécessitent l’attention de leur propriétaire. Ils sont très intelligents, curieux et actifs et leur voix est douce et mélodieuse.Source : faits et caractéristiques clés issus du World Cat Congress (WCC)
Particularités de la race
Pelage: Poil court
Catégorie de taille: Moyen
Sociable / Sympathique / Enjoué / Intelligent / Actif
Faits essentiels
Convient à la vie à l’extérieur et à l’intérieur
Nécessite une attention soutenue
Un bon départ dans la vie
La vie de chaton est une période de grands changements physiques et comportementaux, et pour les nouveaux propriétaires, cette période en est une d'apprentissage intense. Découvrez comment donner à votre chaton le meilleur départ possible dans la vie afin qu’il devienne un chat fort et en bonne santé.
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