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Snowshoe

Chaque snowshoe est unique. Il n’y a pas deux chats avec les mêmes marques.

À propos du snowshoe

Le snowshoe est une race pas compliquée, bien adaptée à l’environnement familial. Ils sont sociables et sympathiques et s’entendent bien avec les autres animaux et les enfants.

La plupart des snowshoes s’attachent à une personne en particulier tout en restant proches des autres membres de la famille. Les snowshoes sont très joueurs et nécessitent l’attention de leur propriétaire. Ils sont très intelligents, curieux et actifs et leur voix est douce et mélodieuse.

Source : faits et caractéristiques clés issus du World Cat Congress (WCC)

Particularités de la race

Pays: Royaume-Uni
Pelage: Poil court
Catégorie de taille: Moyen
Sociable / Sympathique / Enjoué / Intelligent / Actif

Faits essentiels

Nécessite un toilettage modéré
Convient à la vie à l’extérieur et à l’intérieur
Nécessite une attention soutenue
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