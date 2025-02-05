Le snowshoe est une race pas compliquée, bien adaptée à l’environnement familial. Ils sont sociables et sympathiques et s’entendent bien avec les autres animaux et les enfants.

La plupart des snowshoes s’attachent à une personne en particulier tout en restant proches des autres membres de la famille. Les snowshoes sont très joueurs et nécessitent l’attention de leur propriétaire. Ils sont très intelligents, curieux et actifs et leur voix est douce et mélodieuse.

Source : faits et caractéristiques clés issus du World Cat Congress (WCC)