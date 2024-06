SOIN URINAIRE

AIDE À MAINTENIR LA SANTÉ DES VOIES URINAIRES CHEZ LES CHATS ADULTES EN BONNE SANTÉ

Tenez compte de la consommation d’eau quotidienne de votre chat. La consommation d’eau quotidienne a un impact sur le volume urinaire et la dilution des solutés. La consommation d’eau de votre chat doit être surveillée et encouragée pour favoriser la santé des voies urinaires. Convient aux chats adultes en bonne santé non suivis par un vétérinaire pour des problèmes urinaires. Ce produit est formulé pour les chats adultes en bonne santé et ne convient pas aux chats faisant l’objet d’un suivi vétérinaire. Veuillez consulter votre vétérinaire.