Vous songez à adopter un chat?
Que faut-il faire avant de passer prendre un chat?
Assurez-vous que votre demeure est sécuritaire pour les chats et aménagez la pièce dans laquelle votre chat vivra. Vous aurez également besoin d’une cage de transport pour chat durant le déplacement. En outre, il est préférable de trouver un vétérinaire à l’avance afin de pouvoir planifier un examen pour votre chat quelques jours après son arrivée à la maison.
Quel est le meilleur moment pour accueillir un chat à la maison?
Il est préférable d’aller chercher votre chat lorsque vous avez quelques jours de tranquillité à passer à la maison avec lui et que vous n’attendez aucune visite. Si possible, passez le prendre le matin afin qu’il ait le temps de s’habituer à votre domicile avant la nuit.
Quelles questions devriez-vous poser au précédent maître d’un chat?
Demandez-lui de quoi se nourrissait votre chat et renseignez-vous sur sa routine d’alimentation et la disposition de son bac à litière. Vérifiez s’il a consulté un vétérinaire, s’il a reçu des vaccins ou des traitements vermifuges et s’il possède une puce d’identification. Renseignez-vous également sur ses jouets préférés.
Si possible, laissez quelques jouets et une couverture à votre chaton pendant quelques jours avant d’aller le chercher, afin que l’odeur familière le réconforte durant le déplacement et lorsque vous rentrerez à la maison.
Comment rendre le voyage vers la maison plus confortable pour un chat?
Si vous êtes en voiture, gardez votre calme et conduisez lentement pour éviter d’apeurer votre chat. Vous pouvez attacher la cage du chat avec une ceinture de sécurité ou demander à un autre passager de la tenir fermement pour qu’elle ne glisse.
Pour aider votre chat à se sentir en sécurité, mettez tous les jouets ou couvertures qui ont une odeur familière dans la cage et drapez une couverture par-dessus. Il est plus sûr de le laisser dans la cage pendant le trajet, mais vous pouvez l’aider à rester calme en lui parlant de manière apaisante.
Que devriez-vous emporter avec vous lorsque vous passez prendre un chat?
Quel que soit votre mode de déplacement, il est essentiel d’apporter une cage pour chats, puisqu’il est dangereux de transporter un chat en liberté dans une voiture; il pourrait s’échapper si vous marchez ou si vous prenez le transport en commun.
Choisissez-en une qui sera assez grande pour votre chat lorsqu’il sera adulte et ajoutez-y une couverture pour qu'il soit plus confortable. Une cage assombrie aidera votre chat à se sentir protégé. En outre, n’oubliez pas de prendre des serviettes en papier et une couverture de rechange en cas d’accident pendant le voyage. Gardez la cage de transport à portée de main pendant ces voyages pour réconforter votre chat.