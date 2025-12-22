Quel que soit votre mode de déplacement, il est essentiel d’apporter une cage pour chats, puisqu’il est dangereux de transporter un chat en liberté dans une voiture; il pourrait s’échapper si vous marchez ou si vous prenez le transport en commun.



Choisissez-en une qui sera assez grande pour votre chat lorsqu’il sera adulte et ajoutez-y une couverture pour qu'il soit plus confortable. Une cage assombrie aidera votre chat à se sentir protégé. En outre, n’oubliez pas de prendre des serviettes en papier et une couverture de rechange en cas d’accident pendant le voyage. Gardez la cage de transport à portée de main pendant ces voyages pour réconforter votre chat.