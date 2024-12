L’introduction d’un nouveau venu parmi les animaux de compagnie déjà présents peut s’avérer délicate. Bien qu’ils décideront de leur propre hiérarchie, vous ne devriez pas leur permettre d’être agressifs les uns envers les autres. Prenez votre temps et soyez patient, car c’est l’étape où les règles de base seront établies pour votre vie future ensemble.

Apprendre à connaître leur nouvel environnement, les membres de leur nouvelle famille et tous les autres animaux est une étape très importante dans la vie d’un chaton et déterminante pour son adaptation dans son nouveau foyer. Ce processus doit être sans stress, car sa saine croissance et son bien-être dépendent de cette attention dès le départ.

Les présentations à d’autres animaux doivent toujours être surveillées, car si elles ne sont pas effectuées correctement, la confusion et des confrontations sur les ressources et l’espace partagés peuvent survenir. Avant la présentation, il est recommandé d’organiser une visite chez le vétérinaire. Cela vous permet de vous assurer que votre nouveau chaton n’est pas porteur de quelque chose de contagieux qui pourrait être transmis à d’autres animaux de compagnie.

Bien qu’il y ait des choses spécifiques que vous pouvez faire pour faciliter la présentation d’un nouveau chaton à la fois aux chats et aux chiens, il y a aussi des choses générales à savoir pour que tout se passe bien pour vos animaux de compagnie existants et votre nouvel arrivant :

Gardez votre nouveau chaton à l’écart des autres animaux les premiers jours afin qu’il puisse apprendre à connaître son nouvel environnement progressivement.

Isolez le chaton dans une pièce après l’autre afin qu’il puisse explorer progressivement la maison et ne pas ressentir le besoin de se cacher sous les meubles.

Continuez à donner beaucoup d’attention à vos animaux de compagnie actuels et, pendant les premiers jours, maintenez les privilèges de votre animal de compagnie de longue date (chien ou chat).

Réconfortez les animaux de compagnie déjà présents chez vous, sur leur propre territoire.

Rassurez votre nouveau chat dans son propre espace (une pièce calme).

Dans les pièces non utilisées par le chaton, frottez la partie inférieure des murs avec un chiffon que vous aurez précédemment utilisé pour essuyer le visage et la gueule du chaton, permettant ainsi à votre animal de compagnie de longue date de s’habituer à son odeur.

Présenter votre chaton à des chiens déjà présents

Si votre chien connaît et aime déjà les chats, le processus sera beaucoup plus facile; cependant, un chien bien socialisé acceptera volontiers un nouveau chat. Certains chiens plus âgés peuvent être moins tolérants, mais peuvent tout de même apprendre à vivre avec un chat. Les premières présentations doivent être faites lorsque le chien est en laisse et que le chat est libre. Des présentations contrôlées et répétées permettront à votre chien et à votre nouveau chat de trouver le moyen de vivre calmement ensemble.

Vous pouvez faciliter les choses des manières suivantes :