En plus d’être de merveilleux compagnons, les chats qui vivent dans une famille peuvent également jouer un rôle important en enseignant aux enfants comment être responsables et prendre soin des animaux.

Avant d’amener un chat ou un chaton chez vous, il est important d’éduquer les enfants pour vous assurer que votre nouvel animal de compagnie et vos enfants sont en sécurité.

Éduquer vos enfants

Les enfants deviennent souvent très agités lorsqu’un nouveau compagnon arrive à la maison. Ils sont excités et veulent naturellement le prendre dans leurs bras. La plupart des chats adultes savent se tenir à l’écart des enfants s’ils ne veulent pas être dérangés, mais on ne peut pas en dire autant des chatons.

Peu importe la situation, expliquez aux enfants que votre nouvel animal de compagnie n’est pas un jouet et qu'ils doivent le laisser tranquille à certains moments. Présentez-les les uns aux autres dans un environnement calme et expliquez-leur qu’ils doivent suivre certaines règles pour s’occuper de leur nouvel animal et assurer la sécurité de tous.

Pour faciliter ce processus, vous pouvez :

Demander aux enfants de s’asseoir sur le sol et de laisser le chaton venir vers eux en premier.

Apprendre à vos enfants à manipuler le nouveau chaton avec soin et respect. La meilleure façon de prendre votre chaton est de glisser une main ouverte sous son ventre pendant que votre autre main soutient sa partie arrière. Il vaut mieux que les enfants ne tentent pas de prendre le chaton par eux-mêmes à moins que vous leur ayez enseigné la bonne façon de faire.

Lorsque les enfants câlinent le chat ou le chaton, assurez-vous qu’ils ne le tiennent pas trop fermement.

Apprenez aux enfants à ne pas tirer la queue de leur chat ou de leur chaton.

Ils ne doivent pas tenir leur chat ou leur chaton par la tête ou le cou.

Les enfants ne doivent pas soulever leur chat ou leur chaton en les serrant sous leurs pattes avant.

Expliquez-leur qu’ils ne doivent pas réveiller leur chat ou leur chaton, car le sommeil est un moment important qui permet aux chatons de grandir et de renforcer leur immunité.

Apprenez aux enfants qu’un comportement vif ou bruyant peut stresser votre nouveau chaton. Il faut donc rester calme autour du nouveau venu.

S’assurer que votre chaton et vos enfants sont en sécurité

Vous pouvez faire plusieurs choses pour vous assurer que votre nouveau chat ou chaton et vos enfants demeurent en sécurité. Celles-ci comprennent :