Barzoï
Le nom barzoï signifie « rapide » dans son pays d'origine, et quand on regarde le poids léger et la stature athlétique de cette race, on comprend facilement d’où vient son nom.
À propos du barzoï
Le barzoï est un chien fidèle, affectueux et fiable qui s’épanouit avec le contact humain, ce qui en fait un chien idéal pour les familles actives.
Cependant, il ne faut pas choisir ce chien à la légère. Comme il est très grand, il a besoin de beaucoup d’espace et son pelage distinctif nécessite beaucoup de soin.Source : Faits et caractéristiques essentiels issus de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)
Particularités de la race
Pays: Russie
Catégorie de taille: Grand
Espérance de vie moyenne: 10-12 ans
Résilient / Tranquille / D'humeur égale / Alerte
Catégorie de taille: Grand
Espérance de vie moyenne: 10-12 ans
Résilient / Tranquille / D'humeur égale / Alerte
Faits essentiels
A besoin de beaucoup d’exercice
A besoin de beaucoup d’espace
Nécessite beaucoup de toilettage
A besoin de beaucoup d’espace
Nécessite beaucoup de toilettage
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