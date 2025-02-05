Le barzoï est un chien fidèle, affectueux et fiable qui s’épanouit avec le contact humain, ce qui en fait un chien idéal pour les familles actives.

Cependant, il ne faut pas choisir ce chien à la légère. Comme il est très grand, il a besoin de beaucoup d’espace et son pelage distinctif nécessite beaucoup de soin.

Source : Faits et caractéristiques essentiels issus de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)