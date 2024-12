Boston Terrier

Les terriers de Boston donnent une impression de détermination, de force et de vivacité, se déplaçant avec liberté et grâce.

Alertes et gentils, les terriers de Boston sont des chiens sympathiques et câlins qui sont facilement reconnaissables à leur robe noire et blanche distinctive, comme s’ils portaient un tuxedo.

Source : Faits et caractéristiques essentiels issus de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)