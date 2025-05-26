Plusieurs facteurs doivent être pris en compte lors du choix de l’alimentation d’un épagneul Cavalier King Charles : son âge, son mode de vie, son niveau d’activité, son état physiologique et sa santé, y compris les maladies ou les sensibilités potentielles. La nourriture apporte l’énergie nécessaire pour satisfaire les fonctions vitales de votre chien. Par ailleurs, une formule nutritionnelle complète doit contenir un équilibre précis de nutriments pour éviter toute carence et tout excès dans son alimentation, qui pourraient tous deux avoir des effets néfastes sur sa santé.

De l’eau propre et fraîche doit être à mise à la disposition de votre chien en tout temps, afin de soutenir sa santé urinaire. Par temps chaud et surtout lorsque vous faites de l’exercice, apportez de l’eau pour les fréquentes pauses de votre chien.

Les recommandations suivantes concernent les animaux en bonne santé. Si votre chien souffre de problèmes de santé, veuillez consulter votre vétérinaire qui vous prescrira une nourriture vétérinaire exclusive.

Les besoins des chiots de race épagneul Cavalier King Charles en matière d’énergie, de protéines, de minéraux et de vitamines sont bien supérieurs à ceux d’un adulte. Ils ont besoin d’énergie et de nutriments pour maintenir leur corps, mais aussi pour grandir et se développer. Le système immunitaire des chiots de race épagneul Cavalier King Charles se développe progressivement jusqu’à l’âge de 10 mois. Un complexe d’antioxydants, dont la vitamine E, peut contribuer à renforcer leurs défenses naturelles pendant cette période de grands changements, de découvertes et de nouvelles rencontres. Leurs fonctions digestives sont également différentes de celles d’un épagneul Cavalier King Charles adulte : leur appareil digestif n’est pas encore mature, il est donc important de leur offrir des protéines hautement digestibles qui seront utilisées efficacement. Les prébiotiques, tels que les fructooligosaccharides, favorisent la santé digestive en contribuant à l’équilibre de la flore intestinale, ce qui se traduit par des selles de bonne qualité.