Parlons de l'épagneul Cavalier King Charles
Bien qu’ils soient de petite taille, ces petits chiens audacieux sont beaucoup plus puissants que vous ne le pensez. Souvent assez intrépides, les épagneuls Cavalier King Charles sont curieux du monde qui les entoure et peuvent être étonnamment sportifs (ce sont des épagneuls, après tout). Ils sont également très affectueux et tissent des liens solides avec leurs propriétaires. Célèbre pour ses boucles soyeuses, ses oreilles tombantes et ses yeux expressifs, l'épagneul Cavalier King Charles est sans doute l’un des chiens les plus joyeux qui soient.
Nom officiel : Épagneul Cavalier King Charles
Autres noms : Cavie, épagneul nain anglais
Origines : Grande-Bretagne
Tendance à baver1 out of 5
Toilettage2 out of 5
Perte de poils3 out of 5
Tendance à aboyer2 out of 5
Niveau d’énergie*1 out of 5
Compatibilité avec les autres animaux de compagnie5 out of 5
Tolérance aux températures élevées2 out of 5
Tolérance aux températures basses2 out of 5
Adaptation à la vie en appartement5 out of 5
Capacité à rester seul*1 out of 5
Animal de compagnie*5 out of 5
|Mâle
|Femelle
|Taille
|Taille
|30 - 33 cm
|30 - 33 cm
|Poids
|Poids
|5 - 8 kg
|5 - 8 kg
|Chiot
|Âge adulte
|2 à 10 mois
|10 mois à 8 ans
|Âge mature
|Âge avancé
|8 à 12 ans
|12 à 20 ans
|Jeune chiot
|De la naissance à 2 mois
Découvrez le Cavalier King Charles
Tout ce que vous devez savoir sur cette race
Toujours prêts à remuer leur longue queue touffue, les Cavalier King Charles sont connus pour leur tempérament affectueux et doux. Appartenant à l'une des plus petites races parmi les épagneuls, ils s'adaptent bien à la plupart des environnements domestiques et deviennent rapidement des membres à part entière de la famille. Une fois dressés, les épagneuls Cavalier King Charles s'entendent généralement très bien avec les enfants et les autres animaux.
Longtemps admirés pour leur pelage doux et soyeux, les cavaliers King Charles existent en quatre couleurs distinctes : blenheim, tricolore, rubis et noir et feu. Tous les cavaliers King Charles ont en commun leur fourrure soyeuse, leurs longues oreilles tombantes et leurs grands yeux bruns expressifs.
Ils s'adaptent également très bien à de nouveaux environnements, alors ne soyez pas surpris s'ils sont aussi heureux blottis sur le canapé avec leurs maîtres qu'en promenade. Avec une longue durée de vie pouvant atteindre 20 ans, l'épagneul cavalier King Charles est un excellent compagnon polyvalent.
Faits intéressants sur les épagneuls cavalier King Charles
1. Une histoire royale
Les origines royales de l'épagneul Cavalier King Charles n’ont pas été oubliées au cours des siècles. En plus de la partie « King Charles » de son nom, le précurseur « cavalier » provient du terme utilisé pour les partisans royalistes de Charles I lors de la guerre civile anglaise.
2. Encadré
La vedette d’Hollywood Lauren Bacall était une autre adepte bien connue de l'épagneul Cavalier King Charles. Selon la rumeur, l’actrice adorait tellement son épagneul Cavalier King Charles qu’elle avait encadré un portrait de son chien bien-aimé chez elle.
Histoire de la race
L'histoire de l'épagneul cavalier King Charles Spaniel est révélée par son nom. Au XVIIe siècle, le roi Charles Ier et son fils Charles II étaient de grands amateurs d'épagneuls nains, à tel point que la race fut baptisée en leur honneur. Samuel Pepys écrivit d'ailleurs que Charles II semblait plus intéressé par ses épagneuls que par la gouvernance du pays.
La race King Charles est restée populaire jusqu'au début du XIXe siècle, en particulier auprès de la famille Marlborough, qui élevait sa propre lignée d'épagneuls rouges et blancs au palais de Blenheim. Cependant, à l'époque victorienne, les amateurs de chiens ont commencé à les croiser avec des races asiatiques similaires, ce qui a donné naissance à des races mixtes présentant des caractéristiques physiques différentes, comme un crâne plus bombé et un museau plus plat.
Malgré ces changements, la race originale d'épagneul nain apparaît encore dans de nombreux portraits de famille de cette époque. Dans les années 1920, un riche Américain nommé Roswell Eldridge offrit une récompense en espèces à tout éleveur britannique capable de produire des épagneuls de type « ancien ». Ce défi eut l'effet escompté et conduisit au développement de la race aujourd'hui connue sous le nom d'épagneul cavalier King Charles.
La race a été officiellement reconnue par le British Kennel Club en 1945 et n'a été acceptée en Amérique qu'en 1996. Aujourd'hui, ces chiens sont très appréciés des deux côtés de l'Atlantique.
De la tête à la queue
Les caractéristiques physiques de l'épagneul cavalier King Charles
1.Pelage
2.Couleur
3.Tête
4.Face
5.Corps
Détails à savoir
Des caractéristiques propres à la race à l'état de santé général, voici quelques faits intéressants à propos de l'épagneul cavalier King Charles
Une race sujette aux problèmes respiratoires
Avec des soins appropriés, l'épagneul Cavalier King Charles peut vivre en bonne santé jusqu’à un âge avancé, même s’il appartient à la famille des chiens « brachycéphales ». Il présente donc des caractéristiques physiques comme une face plate et un nez court, en raison de la forme de son crâne, et ces attributs anatomiques peuvent engendrer des problèmes de santé potentiels. Par exemple, les épagneuls Cavalier King Charles peuvent occasionnellement souffrir de problèmes respiratoires. C’est pourquoi, si vous décidez d’adopter une race brachycéphale, nous vous conseillons de choisir un chien avec des caractéristiques physiques non exagérées, de l’acquérir auprès d’un éleveur responsable et de demander conseil à votre vétérinaire si nécessaire.
Des yeux sous haute surveillance
Une autre chose à savoir au sujet des épagneuls Cavalier King Charles : leurs yeux sont fragiles. En effet, selon certaines estimations, les cavaliers sont deux fois plus susceptibles que les autres races d’être traités pour des affections oculaires. Certaines de ces maladies sont héréditaires, comme la microphtalmie (un œil anormalement petit); d’autres sont congénitales, notamment la kératoconjonctivite sèche (une réduction de la production de larmes). D’autres encore sont acquises, telles que les cataractes (dues au vieillissement ou au diabète). Pas de panique toutefois, de nombreuses maladies peuvent être traitées avec succès. Comme toujours, mieux vaut détecter ces maladies le plus tôt possible, alors surveillez tout comportement inhabituel chez votre épagneul Cavalier King Charles et consultez régulièrement votre vétérinaire.
Comme beaucoup de races de petite taille, ils peuvent être sujets à des problèmes dentaires
La gingivite est notamment un problème courant qui affecte l'épagneul Cavalier King Charles. Il s’agit d’une inflammation des gencives causée par la plaque dentaire, qui peut également entraîner une récession gingivale et une maladie parodontale. Cette dernière survient lorsque les minéraux (calcium) présents dans la salive se déposent sur la plaque et forment du tartre. Les bactéries peuvent ainsi se développer et aggraver l’inflammation. On ne s’attardera pas sur la mauvaise haleine... Le brossage quotidien est le meilleur moyen d’éliminer la plaque, alors veillez à le faire. Emmenez-le régulièrement chez le vétérinaire pour que celui-ci examine ses dents afin de préserver sa santé buccodentaire. Enfin, une bonne alimentation est également essentielle. Par exemple, des croquettes dentaires spéciales sont bénéfiques grâce à leur action de nettoyage mécanique. Par ailleurs, les « chélateurs » de calcium aident à prévenir la formation de tartre.
Une alimentation sur mesure pour les épagneuls cavalier King Charles
Plusieurs facteurs doivent être pris en compte lors du choix de l’alimentation d’un épagneul Cavalier King Charles : son âge, son mode de vie, son niveau d’activité, son état physiologique et sa santé, y compris les maladies ou les sensibilités potentielles. La nourriture apporte l’énergie nécessaire pour satisfaire les fonctions vitales de votre chien. Par ailleurs, une formule nutritionnelle complète doit contenir un équilibre précis de nutriments pour éviter toute carence et tout excès dans son alimentation, qui pourraient tous deux avoir des effets néfastes sur sa santé.
De l’eau propre et fraîche doit être à mise à la disposition de votre chien en tout temps, afin de soutenir sa santé urinaire. Par temps chaud et surtout lorsque vous faites de l’exercice, apportez de l’eau pour les fréquentes pauses de votre chien.
Les recommandations suivantes concernent les animaux en bonne santé. Si votre chien souffre de problèmes de santé, veuillez consulter votre vétérinaire qui vous prescrira une nourriture vétérinaire exclusive.
Les besoins des chiots de race épagneul Cavalier King Charles en matière d’énergie, de protéines, de minéraux et de vitamines sont bien supérieurs à ceux d’un adulte. Ils ont besoin d’énergie et de nutriments pour maintenir leur corps, mais aussi pour grandir et se développer. Le système immunitaire des chiots de race épagneul Cavalier King Charles se développe progressivement jusqu’à l’âge de 10 mois. Un complexe d’antioxydants, dont la vitamine E, peut contribuer à renforcer leurs défenses naturelles pendant cette période de grands changements, de découvertes et de nouvelles rencontres. Leurs fonctions digestives sont également différentes de celles d’un épagneul Cavalier King Charles adulte : leur appareil digestif n’est pas encore mature, il est donc important de leur offrir des protéines hautement digestibles qui seront utilisées efficacement. Les prébiotiques, tels que les fructooligosaccharides, favorisent la santé digestive en contribuant à l’équilibre de la flore intestinale, ce qui se traduit par des selles de bonne qualité.
De même, les dents d’un chiot, qui sont initialement des dents de lait, ou premières dents, avant d’être remplacées par les dents définitives, sont un facteur important qui doit être pris en compte lors du choix de la taille, de la forme et de la dureté des croquettes. Une formule contenant des chélateurs de calcium permettra de réduire la formation de tartre. Pour aider à soutenir une bonne fonction cardiaque, recherchez une formule contenant une teneur ajustée en minéraux, AEP-ADH, taurine, L-carnitine et antioxydants. Cette phase de croissance intense implique également des besoins énergétiques élevés. L’aliment doit donc offrir une haute teneur énergétique (exprimée en kcal/100 g d’aliment). Par ailleurs, les concentrations de tous les autres nutriments seront également plus élevées que la normale dans un aliment spécialement formulé pour la croissance. Il est recommandé de diviser la ration quotidienne en trois repas par jour jusqu’à l’âge de six mois, puis de passer à deux repas par jour.
Voici les principaux objectifs nutritionnels pour un épagneul Cavalier King Charles adulte :
Pour réduire l’odeur et la quantité des selles des épagneuls Cavalier King Charles vivant principalement à l’intérieur, ceux-ci ont besoin de protéines hautement digestibles, d’une teneur en fibres appropriée et de sources de glucides de très haute qualité. Étant donné que les chiens vivant à l’intérieur se dépensent généralement moins, une teneur en calories adaptée, qui répond à leurs besoins énergétiques réduits, et une alimentation contenant de la L-carnitine, qui favorise le métabolisme des graisses, peuvent aider à maintenir un poids idéal. Il est important d’éviter de leur offrir de la nourriture humaine ou des gâteries grasses. Récompensez plutôt votre chien avec des croquettes prélevées sur sa ration quotidienne et suivez scrupuleusement les portions recommandées indiquées sur l’emballage, en vue de prévenir toute prise de poids excessive.
Maintenir un poids idéal grâce à des ingrédients hautement digestibles et à une teneur raisonnable en matières grasses.
Aider à soutenir une bonne fonction cardiaque avec une teneur ajustée en minéraux, AEP-ADH, taurine, L-carnitine et antioxydants
Préserver la santé et la beauté de la peau et du pelage grâce à l’ajout enrichi d’acides gras essentiels (notamment de l'AEP-ADH) et d’huile de bourrache.
À l’âge adulte, les races de petite taille sont exposées à des troubles buccodentaires, plus précisément à l’accumulation de plaque dentaire et de tartre. Les dents et les mâchoires de l'épagneul Cavalier King Charles nécessitent une grande protection. Une forme de croquettes spéciale et une texture conçue pour favoriser la mastication peuvent ralentir la formation de la plaque dentaire. Une formule contenant des chélateurs de calcium permet de réduire la formation de tartre, en favorisant l'hygiène buccodentaire quotidienne. Les chiens de petite taille sont réputés être des mangeurs difficiles. Une formule et des arômes exclusifs, ainsi que des croquettes présentant une taille et une texture adaptées, stimuleront leur appétit. Les chiens de petite taille peuvent être sujets aux calculs urinaires. Il est donc judicieux d’opter pour un aliment qui renforce l’appareil urinaire en évitant la formation de calculs.
Après 8 ans, les épagneuls Cavalier King Charles commencent à présenter les premiers signes de vieillissement. Une formule enrichie en antioxydants aidera à maintenir leur vitalité et une teneur adaptée en phosphore favorisera la santé de leur système rénal. Le vieillissement s’accompagne également d’une modification des capacités digestives et de besoins nutritionnels particuliers. Les aliments pour épagneul Cavalier King Charles âgé doivent donc présenter les caractéristiques suivantes :
Une teneur ajustée en minéraux, AEP-ADH, taurine, L-carnitine et antioxydants pour favoriser une bonne fonction cardiaque
À mesure qu'ils vieillissent, les chiens souffrent de plus en plus de problèmes dentaires. Pour s'assurer qu'ils continuent à manger en quantité suffisante, la forme, la taille et la dureté de leurs croquettes doivent être adaptées à leur mâchoire.
Protéines de haute qualité. Contrairement à une idée reçue, la réduction de la teneur en protéines de l'aliment n'apporte que peu d'avantages pour limiter l'insuffisance rénale, car les chiens âgés utilisent moins efficacement les protéines alimentaires que les chiens plus jeunes. La réduction de la teneur en phosphore est un bon moyen de ralentir la détérioration progressive de la fonction rénale.
Teneur plus élevée en vitamines C et E. Ces nutriments ont des propriétés antioxydantes, qui aident à protéger les cellules de l’organisme contre les effets néfastes du stress oxydatif lié au vieillissement.
Une proportion plus élevée d'oligo-éléments fer, zinc et manganèse pour maintenir la peau et le pelage en bon état.
Une quantité plus élevée d'acides gras polyinsaturés, comme l'huile de bourrache et l'huile de poisson, pour aider à maintenir la qualité du pelage. Les chiens produisent normalement ces acides gras, mais le vieillissement peut affecter ce processus physiologique.
Prendre soin de votre épagneul cavalier King Charles
Conseils pour le toilettage, le dressage et l'exercice
Bien qu’il soit devenu un chien de compagnie, cette race descend à l’origine d’épagneuls plus sportifs. Conservant une partie de cette caractéristique aujourd’hui, les épagneuls Cavalier King Charles ont toujours besoin d’une quantité raisonnable d’exercice quotidien, idéalement jusqu’à une heure par jour. Même s’ils apprécieront une longue promenade avec leurs propriétaires, d’autres activités peuvent également leur plaire, notamment des jeux, des séances de dressage et une bonne visite au parc. L'épagneul Cavalier King Charles peut également être sujet à la prise de poids en vieillissant. Il est donc particulièrement important qu’il bénéficie de sa dose quotidienne d’activité physique, qui lui procurera également la stimulation mentale nécessaire.
Le pelage lustré de l'épagneul Cavalier King Charles est en fait assez trompeur (dans le bon sens!). Soyeux, lisse et mi-long, on suppose souvent qu’il exige beaucoup d’entretien. En réalité, l'épagneul Cavalier King Charles se contente d’un brossage hebdomadaire et de bains occasionnels. Surveillez néanmoins la formation de nœud entre les brossages et préparez-vous à le brosser plus fréquemment pendant les périodes de mue. Les griffes de l'épagneul Cavalier King Charles doivent également être coupées aussi souvent que nécessaire et ses longues oreilles tombantes doivent être examinées chaque semaine pour détecter tout signe d’infection. Étant donné que la race est également sujette aux problèmes dentaires, les dents doivent être brossées à la maison et régulièrement examinées par le vétérinaire.
En plus de son tempérament calme, l'épagneul Cavalier King Charles est naturellement intelligent et apprend rapidement. Grâce à ces qualités, le dressage est fluide pour le chien comme pour le propriétaire. Désireux de plaire, il répondra bien aux éloges (surtout si ceux-ci sont donnés sous forme de gâteries gourmandes). Si vous le récompensez avec des gâteries, il est préférable de lui donner des croquettes prélevées sur sa ration quotidienne plutôt que de le récompenser avec des gâteries malsaines. Après la période de dressage du chiot, l'épagneul Cavalier King Charles brillera également en obéissance, en rallye et en agilité. En raison de sa personnalité douce et affectueuse, et du fait que l'épagneul Cavalier King Charles ne présente que peu de problèmes de comportement, il constitue un excellent chien de thérapie.
Tout savoir sur l'épagneul Cavalier King Charles
Questions fréquentes
Bien qu’ils partagent beaucoup de caractéristiques communes, l’épagneul King Charles et l'épagneul Cavalier King Charles sont deux races distinctes. Deux moyens permettent de les différencier. Outre le fait que l’épagneul King Charles est légèrement plus petit que l'épagneul Cavalier King Charles, il a également un museau nettement plus court et une forme de tête différente.
En raison de son tempérament facile à vivre, l'épagneul Cavalier King Charles est une race très docile et assez discrète. Cette règle connaît cependant une exception. Étant donné qu’il tisse des liens solides avec ses humains, l'épagneul Cavalier King Charles supporte mal la solitude et peut être sujet à l’anxiété de séparation. Si c’est le cas, il aboie souvent de manière persistante jusqu’à l’arrivée de son « chef de meute ».
