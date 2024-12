Coton de Tuléar

Le pelage est l’une des principales caractéristiques de la race et lui prête même son nom. Les poils à la texture du coton sont doux et souples. Ces chiens ont des yeux sombres et ronds qui expriment leur vivacité et leur intelligence.

Leur tempérament sociable et heureux est un trait typique de la race. Ces charmants petits chiens se lient facilement avec leurs maîtres et s’entendent bien avec les autres chiens.

Source : Faits et caractéristiques essentiels issus de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)