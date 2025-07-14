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Notre guide des chiens de taille moyenne

Les chiens de taille moyenne occupent une place particulière dans le cœur de nombreux futurs propriétaires d’animaux. Leur nature polyvalente et leur taille idéale les rendent très populaires auprès des familles et des personnes seules. Les chiens de taille moyenne pèsent généralement entre 11 et 23 kg (24 à 55 lb). Bien sûr, le poids et la taille peuvent varier d’un chien à l’autre.

Que vous soyez propriétaire d’un chien pour la première fois ou que vous souhaitiez agrandir votre famille de « poilus », il existe de nombreuses raisons de choisir un chien de taille moyenne.

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Basset hound dog running outdoors

Quels sont les différents types de chiens de taille moyenne?

Les chiens de taille moyenne font référence à diverses races, chacune avec des caractéristiques, un tempérament et une personnalité distincts qui peuvent ou non correspondre au mode de vie et aux préférences de leur propriétaire. Si vous recherchez une race de taille moyenne, voici quelques types de chiens que vous pourriez envisager :
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Calme

Les races de chiens de taille moyenne calmes qui aiment se détendre en famille comprennent le basset hound.
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Sociable

Les chiens de taille moyenne sociables sont réputés pour leur capacité à socialiser avec les humains et les autres chiens. Parmi eux, on trouve notamment le beagle.

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Adaptés à la vie de famille

Les chiens de taille moyenne adaptés à la vie de famille sont affectueux et fidèles. Ils aiment faire partie de la famille, comme le setter anglais ou le berger australien.

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Sportifs

Les chiens sportifs de taille moyenne sont des races qui aiment le plein air, comme l’épagneul breton ou le setter hongrois.
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Sans perte de poils

Les chiens de taille moyenne qui ne perdent pas leurs poils sont la meilleure option pour les personnes allergiques. Parmi eux, on trouve notamment le caniche et le chien d’eau portugais.
N’oubliez pas que si les caractères propres à une race peuvent donner une indication sur le comportement général, chaque chien a sa propre personnalité. Prenez le temps de rencontrer différents chiens et d’interagir avec eux afin de vous assurer que le chien que vous choisissez correspond à votre mode de vie et à votre maison, et vice-versa.

Pourquoi choisir un chien de taille moyenne?

Offrant un équilibre parfait entre les chiens de petite et de grande taille, les chiens de taille moyenne séduisent de nombreuses personnes. Voici quelques éléments à prendre en compte pour vous assurer que vous êtes fait pour une race de taille moyenne :

Polyvalence

Les chiens de taille moyenne s’adaptent très bien et peuvent s’épanouir aussi bien dans des espaces réduits que dans des maisons avec un grand jardin. Ils se sentent aussi bien en ville qu’à la campagne.

Besoins en exercice

Avec des besoins en exercice modérés, les chiens de taille moyenne apprécieront les promenades quotidiennes, les moments de jeu et les jeux interactifs. Ils conviennent particulièrement aux familles actives qui recherchent un animal avec lequel sortir.

Adaptés aux familles

Les chiens de taille moyenne constituent le compromis idéal en termes de taille, ce qui signifie qu’ils peuvent s’intégrer dans différents types de résidences et de structures familiales. N’oubliez toutefois pas que les enfants ne doivent jamais être laissés seuls avec un chien et qu’il est indispensable de les dresser.

Facilité de dressage

Les chiens de taille moyenne sont intelligents et désireux de plaire, ce qui les rend relativement faciles à dresser à l’aide de méthodes de renforcement positif.

English cocker spaniel puppy portrait with flowers in the background
Quelles sont les caractéristiques physiques des chiens de taille moyenne?
L’apparence joue souvent un rôle important dans le choix d’un nouveau compagnon. Les races de taille moyenne sont très variées au niveau de l’esthétique. Voici quelques-uns des facteurs à prendre en compte lorsque vous choisissez l’apparence de votre chien de taille moyenne :

Des chiens duveteux aux chiens au poil plus long ou plus court, vous pouvez choisir l’apparence qui vous plaît. En ce qui concerne le type de pelage, vous devez également tenir compte du climat et des besoins en matière de toilettage. Par exemple, les chiens à poil court, tels que les braques allemands, conviennent mieux aux climats chauds, tandis que les chiens à double pelage, comme les huskies sibériens et les chiens esquimaux américains, sont plus adaptés aux régions froides. Si vous recherchez un pelage plus pelucheux ou plus bouclé, vous aimerez peut-être le barbet, qui est à la fois un chien de taille moyenne et un chien de grande taille.

Les chiens de taille moyenne peuvent avoir différentes couleurs et différents motifs. Les couleurs peuvent aller de l’uni au multicolore, et certaines races ont des motifs qui les rendent particulièrement remarquables. Voici quelques couleurs communes chez les chiens de taille moyenne :

• Blanc : chiens de taille moyenne comme le samoyède et l’eskimo américain
• Brun : les races de taille moyenne comme le cocker spaniel, le retriever de Chesapeake Bay et le caniche standard.
• Noir : les races de taille moyenne comme le cocker spaniel américain, le kelpie australien et le border collie.
• Roux : les races comme le berger australien et le setter irlandais.
• Gris : chiens de taille moyenne comme le pointer slovaque à poil dur, qui peut également être classé parmi les grands chiens, et le schnauzer

 
Les chiens de taille moyenne peuvent varier en taille et en morphologie. Certains peuvent avoir une morphologie plus athlétique, comme le basenji (qui peut également être un petit chien), tandis que d’autres ont une apparence plus trapue, comme le corgi. Vous pouvez également trouver des races minces et athlétiques comme les dobermans, ainsi que de nombreuses autres morphologies et tailles.
Les caractéristiques faciales des chiens de taille moyenne sont variées et contribuent à leur apparence unique, des yeux expressifs et pleins d’âme aux rides faciales originales comme celles du shar-pei.
De nombreux chiens de taille moyenne ont des oreilles spéciales qui peuvent être tombantes, comme celles du foxhound américain, ou tombantes, comme celles de l’épagneul d’eau américain. Il existe également de nombreux chiens de taille moyenne aux oreilles pointues, comme le cirneco Dell'Etna et le shikoku.

Races populaires de chiens de taille moyenne

En savoir plus sur ces races populaires de taille moyenne :

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Bouledogue français

L’une des races les plus populaires aux États-Unis, le bouledogue français est idéal pour les nouveaux propriétaires d’animaux, car il est tout aussi heureux de se détendre à vos côtés que de jouer avec vous toute la journée.

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Corgi gallois

Avec leur personnalité amicale et extravertie, les corgis sont d’excellents compagnons pour la famille.
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Shiba Inu

Originaire du Japon, ce chien est connu pour être intelligent, indépendant et rapide. Son apparence rappelant le renard et son pelage duveteux en font l’une des races préférées des amoureux des chiens.
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Border collie

Très intelligent et énergique, le border collie est un excellent gardien de troupeau et s’adapte bien aux foyers actifs.
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Berger australien

Connu pour la beauté de son pelage et son intelligence, le berger australien excelle dans divers sports et activités canines.

Explorez notre bibliothèque détaillée de races de chiens de taille moyenne ici :

En savoir plus
Hungarian hound pointer vizsla dog in autumn time in the field

Les problèmes de santé des chiens de taille moyenne

Comme tous les chiens, les races de taille moyenne peuvent être sujettes à certains problèmes de santé spécifiques. Votre vétérinaire sera le meilleur allié de votre chiot (à part vous, bien sûr), en vous aidant à surveiller la santé de votre chien de taille moyenne grâce à des examens réguliers et à des soins préventifs. Votre éleveur devrait également avoir effectué des tests génétiques sur les parents de votre futur chiot afin de détecter d’éventuels problèmes de santé. Vous pouvez contribuer à la santé de votre chien et réduire le risque de développer certains problèmes en lui offrant une alimentation complète et équilibrée, de l’exercice régulier, ainsi qu’un environnement sécuritaire et stimulant. Tous ces éléments devraient contribuer à prolonger la vie de votre chien et à le maintenir en bonne santé.

Voici quelques exemples de problèmes potentiels :

Certaines races moyennes, comme le corgi, peuvent être sujettes à la dysplasie de la hanche. Dans ce cas, la rotule et l’emboîture de l’articulation de la hanche ne s’emboîtent pas correctement et frottent l’une contre l’autre. L’exercice régulier, le maintien d’un poids santé et la prise de suppléments pour les articulations peuvent aider à prévenir ou à traiter cette maladie.
Les races à oreilles tombantes, en particulier les chiens d’extérieur tels que les épagneuls cockers, peuvent être sujettes aux infections de l’oreille. Veillez à examiner régulièrement les oreilles de votre chiot pour détecter une éventuelle accumulation de saletés ou de débris et nettoyez-les régulièrement, puis séchez-les soigneusement pour vous assurer qu’il n’y reste pas d’excès d’eau. Informez votre vétérinaire lors de votre examen régulier si vous remarquez des rougeurs ou si votre chien secoue constamment la tête ou se gratte beaucoup.
La suralimentation et le manque d’exercice peuvent conduire à l’obésité chez les chiens de taille moyenne, ce qui peut entraîner d’autres problèmes de santé. Certaines races sont plus sujettes à l’excès de poids, comme les labradors et les golden retrievers (races qui sont considérées à la fois comme de taille moyenne et de grande taille, car celle-ci peut varier). Des visites régulières chez le vétérinaire pour surveiller leur état corporel et de l’exercice sont essentiels au maintien d’un poids sain.
Les chiens de taille moyenne, comme tous les chiens, peuvent développer des allergies cutanées ou des intolérances alimentaires, qui se traduisent par des démangeaisons, la perte de poils et des infections cutanées. Une alimentation appropriée peut y remédier. Consultez votre vétérinaire si vous pensez que votre chien souffre d’une allergie.
Certaines races de chiens de taille moyenne, comme le cocker, peuvent être prédisposées à la cardiomyopathie dilatée (CMD). La CMD est une affection qui peut diminuer la capacité du cœur à pomper le sang dans le système vasculaire. Des examens cardiaques réguliers chez le vétérinaire peuvent permettre une détection et une prise en charge précoces.
Les maladies parodontales sont fréquentes chez les chiens, y compris chez les races de taille moyenne. Veillez à brosser régulièrement les dents de votre chien et à prévoir des visites régulières chez votre vétérinaire pour examiner ses dents.

Quel que soit le chien de taille moyenne que vous choisissez, vous pouvez contribuer à sa santé en travaillant en étroite collaboration avec votre vétérinaire afin d’offrir la meilleure vie possible à votre chiot.

Comme tous les chiens, les chiens de taille moyenne offrent de la compagnie et de la joie à tous ceux qui les accueillent dans leur famille. Vous pouvez trouver un chien qui convient à votre mode de vie, mais assurez-vous de faire vos recherches auprès des vétérinaires, des éleveurs professionnels et des centres d’adoption pour vous assurer que votre maison et votre mode de vie sont compatibles.

Peu importe le chien de taille moyenne que vous choisissez, vous pouvez contribuer à sa santé en travaillant en étroite collaboration avec votre vétérinaire pour assurer les meilleurs résultats possibles pour votre chiot.

Comme tous les chiens, les chiens de taille moyenne offrent beaucoup de compagnie et de joie à quiconque en accueille un chez soi. Vous pouvez trouver un chien qui convient à votre style de vie et à votre vie domestique, mais assurez-vous de faire vos recherches auprès de vétérinaires, d'éleveurs professionnels et de centres d'adoption, et assurez-vous que votre maison et votre mode de vie sont tout aussi compatibles avec le chien que vous souhaitez accueillir.

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