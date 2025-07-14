Notre guide des chiens de taille moyenne
Les chiens de taille moyenne occupent une place particulière dans le cœur de nombreux futurs propriétaires d’animaux. Leur nature polyvalente et leur taille idéale les rendent très populaires auprès des familles et des personnes seules. Les chiens de taille moyenne pèsent généralement entre 11 et 23 kg (24 à 55 lb). Bien sûr, le poids et la taille peuvent varier d’un chien à l’autre.
Que vous soyez propriétaire d’un chien pour la première fois ou que vous souhaitiez agrandir votre famille de « poilus », il existe de nombreuses raisons de choisir un chien de taille moyenne.
Article
Quels sont les différents types de chiens de taille moyenne?
Calme
Sociable
Les chiens de taille moyenne sociables sont réputés pour leur capacité à socialiser avec les humains et les autres chiens. Parmi eux, on trouve notamment le beagle.
Adaptés à la vie de famille
Les chiens de taille moyenne adaptés à la vie de famille sont affectueux et fidèles. Ils aiment faire partie de la famille, comme le setter anglais ou le berger australien.
Sportifs
Sans perte de poils
Pourquoi choisir un chien de taille moyenne?
Polyvalence
Les chiens de taille moyenne s’adaptent très bien et peuvent s’épanouir aussi bien dans des espaces réduits que dans des maisons avec un grand jardin. Ils se sentent aussi bien en ville qu’à la campagne.
Besoins en exercice
Avec des besoins en exercice modérés, les chiens de taille moyenne apprécieront les promenades quotidiennes, les moments de jeu et les jeux interactifs. Ils conviennent particulièrement aux familles actives qui recherchent un animal avec lequel sortir.
Adaptés aux familles
Les chiens de taille moyenne constituent le compromis idéal en termes de taille, ce qui signifie qu’ils peuvent s’intégrer dans différents types de résidences et de structures familiales. N’oubliez toutefois pas que les enfants ne doivent jamais être laissés seuls avec un chien et qu’il est indispensable de les dresser.
Facilité de dressage
Les chiens de taille moyenne sont intelligents et désireux de plaire, ce qui les rend relativement faciles à dresser à l’aide de méthodes de renforcement positif.
L’apparence joue souvent un rôle important dans le choix d’un nouveau compagnon. Les races de taille moyenne sont très variées au niveau de l’esthétique. Voici quelques-uns des facteurs à prendre en compte lorsque vous choisissez l’apparence de votre chien de taille moyenne :
Les chiens de taille moyenne peuvent avoir différentes couleurs et différents motifs. Les couleurs peuvent aller de l’uni au multicolore, et certaines races ont des motifs qui les rendent particulièrement remarquables. Voici quelques couleurs communes chez les chiens de taille moyenne :
• Blanc : chiens de taille moyenne comme le samoyède et l’eskimo américain
• Brun : les races de taille moyenne comme le cocker spaniel, le retriever de Chesapeake Bay et le caniche standard.
• Noir : les races de taille moyenne comme le cocker spaniel américain, le kelpie australien et le border collie.
• Roux : les races comme le berger australien et le setter irlandais.
• Gris : chiens de taille moyenne comme le pointer slovaque à poil dur, qui peut également être classé parmi les grands chiens, et le schnauzer
Races populaires de chiens de taille moyenne
En savoir plus sur ces races populaires de taille moyenne :
Bouledogue français
L’une des races les plus populaires aux États-Unis, le bouledogue français est idéal pour les nouveaux propriétaires d’animaux, car il est tout aussi heureux de se détendre à vos côtés que de jouer avec vous toute la journée.
Corgi gallois
Shiba Inu
Border collie
Berger australien
Les problèmes de santé des chiens de taille moyenne
Comme tous les chiens, les races de taille moyenne peuvent être sujettes à certains problèmes de santé spécifiques. Votre vétérinaire sera le meilleur allié de votre chiot (à part vous, bien sûr), en vous aidant à surveiller la santé de votre chien de taille moyenne grâce à des examens réguliers et à des soins préventifs. Votre éleveur devrait également avoir effectué des tests génétiques sur les parents de votre futur chiot afin de détecter d’éventuels problèmes de santé. Vous pouvez contribuer à la santé de votre chien et réduire le risque de développer certains problèmes en lui offrant une alimentation complète et équilibrée, de l’exercice régulier, ainsi qu’un environnement sécuritaire et stimulant. Tous ces éléments devraient contribuer à prolonger la vie de votre chien et à le maintenir en bonne santé.
Voici quelques exemples de problèmes potentiels :
Dysplasie de la hanche
Infections des oreilles
Obésité
Allergies
Problèmes cardiaques
Problèmes dentaires
Quel que soit le chien de taille moyenne que vous choisissez, vous pouvez contribuer à sa santé en travaillant en étroite collaboration avec votre vétérinaire afin d’offrir la meilleure vie possible à votre chiot.
Comme tous les chiens, les chiens de taille moyenne offrent de la compagnie et de la joie à tous ceux qui les accueillent dans leur famille. Vous pouvez trouver un chien qui convient à votre mode de vie, mais assurez-vous de faire vos recherches auprès des vétérinaires, des éleveurs professionnels et des centres d’adoption pour vous assurer que votre maison et votre mode de vie sont compatibles.
Peu importe le chien de taille moyenne que vous choisissez, vous pouvez contribuer à sa santé en travaillant en étroite collaboration avec votre vétérinaire pour assurer les meilleurs résultats possibles pour votre chiot.
Comme tous les chiens, les chiens de taille moyenne offrent beaucoup de compagnie et de joie à quiconque en accueille un chez soi. Vous pouvez trouver un chien qui convient à votre style de vie et à votre vie domestique, mais assurez-vous de faire vos recherches auprès de vétérinaires, d'éleveurs professionnels et de centres d'adoption, et assurez-vous que votre maison et votre mode de vie sont tout aussi compatibles avec le chien que vous souhaitez accueillir.
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