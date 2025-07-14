Les chiens de taille moyenne occupent une place particulière dans le cœur de nombreux futurs propriétaires d’animaux. Leur nature polyvalente et leur taille idéale les rendent très populaires auprès des familles et des personnes seules. Les chiens de taille moyenne pèsent généralement entre 11 et 23 kg (24 à 55 lb). Bien sûr, le poids et la taille peuvent varier d’un chien à l’autre.

Que vous soyez propriétaire d’un chien pour la première fois ou que vous souhaitiez agrandir votre famille de « poilus », il existe de nombreuses raisons de choisir un chien de taille moyenne.