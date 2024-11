On ne le dira jamais assez, plus tôt vous commencez son dressage, mieux c’est.



Le shiba inu est très intelligent, sait ce qu’il veut et ne veut pas, et peut s’avérer méfiant envers les étrangers. C’est pourquoi il est essentiel d’instaurer un dressage et une socialisation basés sur la récompense et le jeu le plus tôt possible.



Un point important à retenir : un shiba inu en liberté n’est pas près de revenir. Veillez à garder votre shiba inu en laisse et, lorsque vous n’êtes pas en promenade, libérez-le dans un enclos sécurisé ou à l’intérieur de votre maison.



À l’aide d’un dressage et d’une socialisation précoces, le shiba inu deviendra un compagnon fantastique et affectueux, et récompensera tout votre travail acharné!