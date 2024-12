En tant que race vieille de plus de 1 000 ans, le Shih Tzu a une longue et illustre histoire - et un patrimoine impressionnant. Pendant de nombreux siècles, il a été la propriété exclusive des empereurs de Chine, personne en dehors du palais n'étant autorisé à en avoir un.



En remontant encore plus loin, on pense que le Shih Tzu trouve ses origines dans le Tibet voisin. L'histoire raconte que ces élégants chiens de race ont été créés par des moines tibétains qui les ont probablement offerts en cadeau aux empereurs chinois. Quoi qu'il en soit, le Shih Tzu semble être un croisement entre deux races sino-tibétaines, le Lhaso Apso et le Pékinois, et une autre variété tibétaine.



Chéris par les empereurs successifs, les Shih Tzu ont mené la grande vie au palais pendant des centaines d'années, mais ils étaient peu connus en dehors de la cour impériale. En fait, la race a pratiquement disparu au début des années 1900. Cependant, le Shih Tzu est revenu au premier plan dans les années 1930 et n'a jamais cessé d'attirer l'attention du monde extérieur depuis lors.



Dans un premier temps, des clubs de race ont été créés à Pékin et, plus tard, en Angleterre, où la race a été encore affinée. Dans les années 1940 et 1950, sa popularité s'est étendue aux États-Unis et il a été reconnu par l'American Kennel Club en 1969. Aujourd'hui, c'est l'une des races de chiens jouet les plus populaires au monde.