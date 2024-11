Problèmes de vessie chez le chien

Symptômes, causes et traitement des infections urinaires chez le chien

Les infections des voies urinaires inférieures sont des problèmes urinaires fréquemment diagnostiqués, en particulier chez les chiens femelles. Une infection se produit normalement lorsque des bactéries provenant de débris ou de liquides organiques pénètrent accidentellement dans les voies urinaires, bien que l’infection puisse être le symptôme d’un système immunitaire affaibli. Des infections urinaires peuvent également survenir si votre chien souffre d’une maladie chronique comme une maladie du rein ou de la vessie ou le diabète.

Si votre chien a une infection urinaire, il tentera d’uriner fréquemment, souvent au prix d’un grand effort et sans nécessairement y arriver. Son urine peut être trouble ou contenir du sang et il peut connaître des épisodes d’écoulement d’urine. Il pourrait également lécher son orifice urinaire pour tenter de soulager toute irritation. Dans les cas graves, votre chien peut aussi faire de la fièvre.

Votre vétérinaire effectuera un examen approfondi pour déterminer la cause de l’infection urinaire de votre chien. S’il s’agit d’une infection, elle sera traitée avec des antibiotiques. Vous devez également inciter votre chien à boire beaucoup d’eau afin qu’il urine fréquemment.



Symptômes, causes et traitements des problèmes de vessie chez votre chien

Les problèmes de vessie sont fréquents chez le chien et sont souvent liés aux infections urinaires et à la lithiase urinaire. La vessie stocke l’urine et les muscles reliés à la vessie signalent à votre chien qu’il est temps d’uriner. Les obstructions, notamment les calculs ou les excroissances, peuvent interrompre ces signaux, tandis qu’une infection peut causer de l’irritation et de la douleur.

Les symptômes d’un problème de vessie peuvent inclure une difficulté à uriner, des tentatives d’uriner fréquentes et une urine faible ou inexistante lorsque votre chien réussit à uriner. Votre chien peut avoir l’abdomen distendu et des douleurs. Dans les cas graves, il peut perdre l’appétit ou vomir.

Pour traiter les problèmes de vessie, votre vétérinaire peut poser un cathéter pour soulager la vessie de votre chien pendant qu’il détermine la cause du problème. Un blocage complet des voies urinaires peut être mortel, car votre chien ne pourra pas évacuer ses déchets. Votre vétérinaire peut donc vous recommander une intervention chirurgicale. Il peut également suggérer des médicaments et des modifications alimentaires pour aider à gérer les problèmes de vessie à l’avenir.

Comme les voies urinaires jouent un rôle important dans l’évacuation des toxines chez votre chien, il est essentiel de communiquer avec votre vétérinaire si vous remarquez l’un des symptômes mentionnés ici. Votre vétérinaire sera en mesure de déterminer la cause et de fournir les meilleurs soins possible pour votre animal de compagnie.