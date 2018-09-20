Pellicules et peau sèche chez le chien
Les chiens, tout comme les humains, peuvent souffrir de pellicules. Cependant, en raison de la quantité de poils dont ils sont pourvus, les pellicules peuvent devenir un problème beaucoup plus irritant pour les chiens que pour nous. Cette affection peut même être un indicateur d’une maladie sous-jacente plus importante.
Qu’est-ce qui cause les pellicules chez les chiens?
Les pellicules apparaissent chez les chiens lorsque les glandes sébacées qui produisent les huiles qui protègent et nourrissent la peau commencent à surproduire. L’excès d’huile peut irriter la peau et provoquer des pellicules et une desquamation plus importante que la normale.
Quels sont les symptômes des pellicules chez le chien?
Vous remarquerez que la peau de votre chien est sèche et possiblement irritée ou enflammée. Son pelage sera porteur de points blancs, qui peuvent tomber sur leur literie ou vos vêtements. Selon la gravité des pellicules et leur cause, vous pouvez également remarquer des croûtes, une perte générale de poils, des plaques de peau de forme irrégulière dégarnies de poils, ainsi que des signes de grattage ou des démangeaisons.
Chez les chiens, les pellicules apparaissent souvent chez les chiots, les races à poil long et moyen étant particulièrement à risque.
Qu’est-ce qui cause les pellicules chez mon chien?
Une des causes les plus courantes de pellicules chez les chiens est un régime alimentaire qui ne comprend pas les nutriments nécessaires ou de la plus haute qualité dont votre chien a besoin pour développer un pelage et une peau en santé. Les acides gras essentiels, tels que les oméga-3 et oméga-6, jouent un rôle crucial dans le maintien de la peau de votre chien; ils ne peuvent pas être synthétisés de manière interne et doivent donc être inclus dans leur alimentation. De même, les protéines sont très importantes. La peau et les poils de votre chien utilisent 30 % de son apport quotidien en protéines pour se développer. Par conséquent, des sources de protéines hautement digestibles et de haute qualité doivent faire partie de son alimentation. La vitamine A est également essentielle, car elle aide à réguler la croissance des cellules cutanées et la production de sébum.
Les pellicules chez les chiens peuvent aussi être causées par leur environnement. La mue saisonnière est normale pour de nombreuses races de chiens, mais si leur environnement est particulièrement chaud ou froid, cela peut déclencher des réactions cutanées et interrompre la production des huiles, ce qui peut ensuite entraîner l’apparition de pellicules. Par exemple, un environnement particulièrement chaud peut dessécher la peau de votre chien très rapidement.
Les pellicules peuvent aussi être le symptôme d’une infestation parasitaire. Les poux broyeurs, les anoploures et les acariens de l’espèce Cheyletiella peuvent tous causer des pellicules, car ils vivent dans la fourrure et irritent la peau. Cela encourage votre chien à se gratter et sa peau à réagir. Les acariens Cheyletiella en particulier entraînent un écaillement de la peau, ce qui cause des démangeaisons, des pellicules et même une perte de poils.
Comment puis-je résoudre le problème de pellicules de mon chien?
Si vous remarquez que votre chien a des pellicules, des démangeaisons, des égratignures et d’autres problèmes de peau persistants, il est essentiel de parler à un vétérinaire; bien que les pellicules soient courantes, votre vétérinaire voudra exclure tout autre problème tel que la dermite atopique. Il procédera à un examen et à des tests et vous proposera le bon traitement pour votre animal, ce qui est particulièrement important dans le cas des parasites.
Vous pouvez également gérer de manière proactive les pellicules chez votre chien en :
- maintenant son environnement à une température confortable;
- lui offrant une nourriture riche en nutriments dont il a besoin pour avoir une peau et des poils en santé;
- utilisant des shampoings spécialisés appropriés; le shampoing humain ne convient pas aux animaux, car notre peau est plus acide et même des produits doux peuvent assécher la peau de votre chien;
- discutant avec votre vétérinaire de la possibilité d’ajouter des suppléments au régime alimentaire de votre chien, dont l’huile de foie de morue ou l’huile de poisson pour améliorer la santé de sa peau.
Trouver un vétérinaire
Si vous avez des préoccupations concernant la santé de votre chien, consultez un vétérinaire pour obtenir des conseils professionnels.
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