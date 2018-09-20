Les chiens, tout comme les humains, peuvent souffrir de pellicules. Cependant, en raison de la quantité de poils dont ils sont pourvus, les pellicules peuvent devenir un problème beaucoup plus irritant pour les chiens que pour nous. Cette affection peut même être un indicateur d’une maladie sous-jacente plus importante.

Qu’est-ce qui cause les pellicules chez les chiens?

Les pellicules apparaissent chez les chiens lorsque les glandes sébacées qui produisent les huiles qui protègent et nourrissent la peau commencent à surproduire. L’excès d’huile peut irriter la peau et provoquer des pellicules et une desquamation plus importante que la normale.

Quels sont les symptômes des pellicules chez le chien?

Vous remarquerez que la peau de votre chien est sèche et possiblement irritée ou enflammée. Son pelage sera porteur de points blancs, qui peuvent tomber sur leur literie ou vos vêtements. Selon la gravité des pellicules et leur cause, vous pouvez également remarquer des croûtes, une perte générale de poils, des plaques de peau de forme irrégulière dégarnies de poils, ainsi que des signes de grattage ou des démangeaisons.

Chez les chiens, les pellicules apparaissent souvent chez les chiots, les races à poil long et moyen étant particulièrement à risque.