Quelle nourriture donner à votre chien pour l’aider à prendre du poids

Bien que cela puisse sembler raisonnable, il n’est pas nécessairement avisé de simplement donner à votre chien une plus grande quantité de sa nourriture actuelle pour l’aider à prendre du poids; sa digestion peut ne pas être en mesure de le supporter, et sa nourriture actuelle peut ne pas lui fournir les niveaux spécifiques de nutriments dont il a besoin à ce stade.

Une nourriture pour prendre du poids doit avoir une densité énergétique élevée. Cela signifie que vous pouvez donner de petites rations à votre chien, protégeant ainsi son appareil digestif contre les efforts inutiles, tout en lui fournissant l’énergie dont il a besoin. Une nourriture riche en matières grasses est souvent recommandée aux chiens qui se remettent d’une intervention chirurgicale, car il s’agit de nourriture riche en énergie.

La protéine est un nutriment essentiel pour les chiens et une source d’énergie importante. Leur nourriture doit leur fournir des protéines de haute qualité, hautement digestibles et facilement absorbées par leur corps. Le bon équilibre entre les fibres est également important, car cela affecte directement la santé intestinale et la qualité de leurs selles.

Les chiens qui ont subi une intervention chirurgicale ou qui ont souffert d’une maladie ont peut-être perdu l’appétit. Par conséquent, la nourriture qui permet de prendre du poids doit les encourager à manger. L’odeur et la texture sont les facteurs les plus importants pour les chiens. Choisissez donc un aliment conçu pour une appétence maximale, ainsi que des morceaux de la taille et de la forme adaptées à la race ou à la taille de votre chien.



Comment nourrir votre chien pour l’aider à prendre du poids

En général, vous devez donner à votre chien adulte deux repas par jour, mais vous pouvez aussi diviser ses portions quotidiennes en repas plus petits et les lui donner plus souvent. Cette méthode permet d’améliorer la digestibilité et de diminuer la pression exercée sur son tractus gastrique. Vous pouvez également placer sa nourriture un peu plus haut que d’habitude et, grâce à la gravité, permettre à la nourriture d’atteindre son estomac confortablement.

Humidifier sa nourriture grâce à l’utilisation de nourriture en conserve ou à l’ajout d’eau dans la nourriture sèche. Cette solution peut encourager votre chien à manger, car cette nourriture semblera plus facile à manger qu’un aliment sec. Lui fournir beaucoup d’eau fraîche est également essentiel à sa santé générale.

La bonne combinaison de nourriture et de techniques d’alimentation peut aider votre chien à prendre du poids en toute sécurité; discutez avec votre vétérinaire des meilleurs choix pour votre animal de compagnie afin d’aider celui-ci à se rétablir.