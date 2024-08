Mature 8+ Loaf in Sauce Canned Dog Food

DÉTAILS DU PRODUIT

Le vieillissement est un processus biologique long et complexe qui a certains effets comportementaux et physiologiques chez les petits chiens, notamment une diminution de l’appétit, des sensibilités dentaires et un système immunitaire affaibli. La formule Mature 8+ a été conçue pour stimuler l’appétit et promouvoir la vitalité des petits chiens vieillissants grâce à un complexe d’antioxydants exclusif.

