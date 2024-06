X-PETIT ÂGE 12+ nourriture sèche pour chiens

DÉTAILS DU PRODUIT

La formule Nutrition Santé X-PETIT ÂGE 12+ favorise la santé des très petits chiens pesant jusqu’à 8 lb qui entrent dans la période accélérée de vieillissement (12 ans et plus, alors que les symptômes deviennent visibles). Tout en favorisant la santé dentaire à l’aide d’une mini croquette, les protéines hautement digestibles (LIP) et le psyllium contenus dans la formule contribuent à un transit intestinal sain. Cette formule offre également une solution nutritionnelle précise pour les dents et les gencives sensibles, les voies urinaires, le cœur et les reins des chiens âgés.

