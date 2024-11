Les premiers jours et les premières semaines avec votre nouveau chiot

Présenter de nouveaux sons Les chiots ont une ouïe très sensible, de sorte que les sons peuvent les effrayer. Durant la première semaine que votre chiot passe avec vous, initiez-le à des sons tels que ceux d'un sèche-cheveux, de la sonnette, de la musique et de l’aspirateur. Assurez-vous que cette expérience soit positive en jouant avec votre chiot ou en lui offrant une récompense alimentaire. Gardez le son à un niveau bas au début pour ne pas l’effrayer, puis augmentez progressivement le volume à mesure que votre chiot se sent plus à l’aise.

Aider votre chiot à explorer Votre chiot devra apprendre à se mouvoir dans différents types d’environnements et de terrains et à surmonter différents obstacles. Alors aidez-le pendant son développement en l'exposant à des escaliers ou à des marches et à différents types de surfaces.

Voyager en voiture Que vous alliez chez le vétérinaire ou fassiez une sortie, il est probable que votre chiot devra très tôt voyager à bord d’une voiture. Il vaut donc la peine de les y habituer tôt.

Habituez votre chiot à être manipulé Le vétérinaire voudra examiner votre chiot du museau à la queue. Il est préférable de l’habituer en douceur à être soulevé et manipulé sur tout le corps et de s’assurer que l’expérience est agréable dès le départ.

Utilisez une cage Même si votre chiot dort dans une cage la nuit, il est judicieux de l’habituer à y passer du temps durant la journée. Cela est utile si, par exemple, vous voulez garder votre chiot dans un endroit sûr pendant que vous recevez des visiteurs. Assurez-vous que votre chiot est habitué à la cage avant qu’il y passe la nuit.