American Bobtail
American Bobtails sind verspielte, intelligente Katzen, die lernen können, zu apportieren. Auch Verstecken und andere Spiele können erlernt werden.
Über die American Bobtail
American Bobtails sind liebevolle und unglaublich intelligente Katzen. Sie sind ausgesprochen interaktiv und fühlen sich mit großer Zuneigung ihrer menschlichen Familie verbunden. Oft regen sie ihre Besitzer zum Spielen an und demonstrieren ihren Jagdinstinkt, indem sie Insekten aus der Luft fangen.
Die American Bobtail ist meistens ruhig. Sie ist aber bekannt dafür, vor Freude auch schon mal zu gurren und zu klicken. Diese unkomplizierte Rasse verträgt sich mit den meisten Hunden und heißt Neuankömmlinge willkommen.Quelle: Wichtige Fakten und Merkmale stammen vom Weltkatzenkongress (WCC)
Besonderheiten der Rasse
Land: Vereinigte Staaten
Fell: Kurzhaar
Größenkategorie: Groß
Durchschnittliche Lebenserwartung: 13-15 jahre
Gesellig / Ruhig / Liebend / Intelligent / Freundlich / Verspielt
Fell: Kurzhaar
Größenkategorie: Groß
Durchschnittliche Lebenserwartung: 13-15 jahre
Gesellig / Ruhig / Liebend / Intelligent / Freundlich / Verspielt
Wichtige Fakten
Erfordert ein gewisses Maß an Pflege
Am besten als Wohnungstier geeignet
Geduldig mit Kindern und anderen Tieren
Am besten als Wohnungstier geeignet
Geduldig mit Kindern und anderen Tieren
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