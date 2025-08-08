American Bobtails sind liebevolle und unglaublich intelligente Katzen. Sie sind ausgesprochen interaktiv und fühlen sich mit großer Zuneigung ihrer menschlichen Familie verbunden. Oft regen sie ihre Besitzer zum Spielen an und demonstrieren ihren Jagdinstinkt, indem sie Insekten aus der Luft fangen.

Die American Bobtail ist meistens ruhig. Sie ist aber bekannt dafür, vor Freude auch schon mal zu gurren und zu klicken. Diese unkomplizierte Rasse verträgt sich mit den meisten Hunden und heißt Neuankömmlinge willkommen.

Quelle: Wichtige Fakten und Merkmale stammen vom Weltkatzenkongress (WCC)